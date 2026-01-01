天然オーク×スチールの拡張シェルフ、デザイナー本人が語る5つのこだわり！ライクイット「シェルビングシステム」デザイナー三宅一成との開発秘話コラム

記事ポイント デザイナー三宅一成氏との特別対談コラムをライクイットストアで公開天然木オークの棚板とスチール構造で縦にも横にも自由に拡張できるシェルフメカニカルな印象を抑え「普通の佇まい」を最優先にした意匠設計 デザイナー三宅一成氏との特別対談コラムをライクイットストアで公開天然木オークの棚板とスチール構造で縦にも横にも自由に拡張できるシェルフメカニカルな印象を抑え「普通の佇まい」を最優先にした意匠設計

ライクイットが、プロダクトデザイナー三宅一成氏との開発秘話を紐解く特別対談コラムを公開しています。

2025年12月に発売された「シェルビングシステム」は、ミニマルな意匠と高い拡張性で大きな反響を呼んでいるシェルフユニットです。

対談では、製品スペックだけでは語り尽くせないこだわりの背景が語られています。

ライクイット「シェルビングシステム」

商品名：シェルビングシステム（Shelving System）発売日：2025年12月デザイン：三宅一成（miyake design）天然木（オーク）の突板を使用した棚板と、拡張性の高いスチール構造を組み合わせた自由度の高いシェルフユニット

開発の背景

「縦にも横にも自由に継ぎ足していける棚が欲しい」という三宅一成氏が長年温めていたアイデアが、シェルビングシステムの出発点です。

既存の拡張型シェルフにありがちなメカニカルな印象を抑え、あくまで日常の景色に馴染む「普通の佇まい」であることを最優先としています。

機能美を追求するライクイットの哲学と三宅氏の視点が融合し、これまでにないシェルフが誕生しています。

対談の内容

対談では、生活用品ブランドが「家具」に挑戦する意味について語られています。

プラスチックの枠を超え、ライクイットが家具を手掛けることへの想いが伺える内容です。

棚板に天然木のオークを採用した理由として、「本物の質感」への強いこだわりが紹介されています。

縦横に拡張できる独自構造の発想や、意匠と強度を両立させるための試行錯誤についても詳しく触れられています。

さらに、デザイナー自身がこのシェルフを使うならどう暮らしに取り入れるか、具体的なイメージも語られています。

天然木オークの棚板は、空間に温かみと上質さをもたらします。

縦にも横にも自由に継ぎ足せる構造により、暮らしの変化に合わせて柔軟にレイアウトを変えられます。

ミニマルなデザインと高い拡張性を兼ね備え、どんな部屋にも自然に馴染むシェルフユニットです。

ライクイット「シェルビングシステム」の紹介でした。

よくある質問

Q. シェルビングシステムの棚板にはどんな素材が使われていますか？

A. 天然木（オーク）の突板を使用した棚板が採用されています。

「本物の質感」を追求し、天然木にこだわった仕様となっています。

Q. シェルビングシステムはどのように拡張できますか？

A. 棚板とスチール構造の組み合わせにより、縦にも横にも自由に継ぎ足して拡張できます。

暮らしの変化に合わせて柔軟にレイアウトを変えられる設計です。

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