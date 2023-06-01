鮮やかな先制点を決めた三笘。写真：金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部／特派)

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　現地３月31日、日本代表は聖地ウェンブリーでイングランド代表との親善試合に臨んだ。序盤から押し込まれる展開を余儀なくされたが、22分、一気呵成のカウンターから先制点を奪う。左サイドを抜け出した中村敬斗のグラウンダークロスを三笘薫が蹴り込んだ。

　英公共放送『BBC』の電子版は速報ページを更新。「それはイングランドにとっては大惨事だ。コール・パーマーがボールを失い、日本がカウンターを発動。三笘薫がジョーダン・ピックフォードを相手に冷静にフィニッシュを決めた。イングランドの守備は完全に切り裂かれた」と報じた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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