Hey! Say! JUMP山田涼介「メイベリン」新CMで大人の魅力漂う 情熱的な眼差しが新曲「Gravity Love」とシンクロ
【モデルプレス＝2026/04/01】メイクアップブランド「MAYBELLINE NEW YORK（メイベリン ニューヨーク）」より、ジャパンアンバサダーを務めるHey! Say! JUMPの山田涼介を起用した年間キャンペーン第2弾＆新CMが公開された。
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今回の新CMの見どころは、第1弾で見せた「羽」のような軽やかでピュアな印象から一転、深紅のバラが咲き誇る世界観で見せる、山田の「大人で落ち着いた表情」。舞台となるのは、情熱的かつ洗練された「赤」の世界。山田のセカンドアルバム「Are You Red.Y?」に収録された楽曲「Gravity Love」のスタイリッシュなメロディに合わせ、まるで視聴者を深紅のバラの世界へと誘うかのように、美しくドラマチックにシーンが切り替わりる。中でも最大の注目ポイントは、カメラの向こう側をまっすぐに見つめる山田の力強い眼差し。スカイハイの限定赤パッケージを象徴するような情熱を宿したその視線は、吸い込まれるような力強さと気品を放つ。最後にこちらへ問いかけるように優しく微笑む山田のラストシーンも見どころとなっている。またキャンペーンでは「数量限定メイベリンオリジナル山田涼介スペシャルミラー」がもらえる購入特典（数量限定、なくなり次第終了）や、渋谷にて屋外広告を展開。渋谷のMODI 集英社ビジョン、TOWER RECORDS ビジョンでは4月1日〜6日、公園通りMEDIA DEPARTMENT TOKYOでは4月1日〜5日に屋外広告が展開される。
第1弾の軽やかなイメージとは一変し、深紅のバラが象徴する「大人の世界」を纏って現場入りした山田。撮影が始まると同時に力強い眼差しでレンズを捉え続ける。1カットごとに真剣な面持ちで監督と対話を重ね、現場には心地よい緊張感が充満し山田の圧倒的な集中力によってスムーズに撮影が進行した。ラストの笑顔のシーンに差し掛かると、ふっと緊張の糸が解けたかのように素の笑顔を見せた。クールなアーティストの顔と、ふとした瞬間に覗くチャーミングな素顔のコントラストは、まさに新CMの「バラ」の世界観そのもののようにドラマチックだった。（modelpress編集部）
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◆山田涼介、大人の魅力漂う新CM解禁
今回の新CMの見どころは、第1弾で見せた「羽」のような軽やかでピュアな印象から一転、深紅のバラが咲き誇る世界観で見せる、山田の「大人で落ち着いた表情」。舞台となるのは、情熱的かつ洗練された「赤」の世界。山田のセカンドアルバム「Are You Red.Y?」に収録された楽曲「Gravity Love」のスタイリッシュなメロディに合わせ、まるで視聴者を深紅のバラの世界へと誘うかのように、美しくドラマチックにシーンが切り替わりる。中でも最大の注目ポイントは、カメラの向こう側をまっすぐに見つめる山田の力強い眼差し。スカイハイの限定赤パッケージを象徴するような情熱を宿したその視線は、吸い込まれるような力強さと気品を放つ。最後にこちらへ問いかけるように優しく微笑む山田のラストシーンも見どころとなっている。またキャンペーンでは「数量限定メイベリンオリジナル山田涼介スペシャルミラー」がもらえる購入特典（数量限定、なくなり次第終了）や、渋谷にて屋外広告を展開。渋谷のMODI 集英社ビジョン、TOWER RECORDS ビジョンでは4月1日〜6日、公園通りMEDIA DEPARTMENT TOKYOでは4月1日〜5日に屋外広告が展開される。
◆山田涼介、“大人の世界”纏って現場入り
第1弾の軽やかなイメージとは一変し、深紅のバラが象徴する「大人の世界」を纏って現場入りした山田。撮影が始まると同時に力強い眼差しでレンズを捉え続ける。1カットごとに真剣な面持ちで監督と対話を重ね、現場には心地よい緊張感が充満し山田の圧倒的な集中力によってスムーズに撮影が進行した。ラストの笑顔のシーンに差し掛かると、ふっと緊張の糸が解けたかのように素の笑顔を見せた。クールなアーティストの顔と、ふとした瞬間に覗くチャーミングな素顔のコントラストは、まさに新CMの「バラ」の世界観そのもののようにドラマチックだった。（modelpress編集部）
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