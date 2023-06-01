（NY時間14:40）（日本時間03:40）

Ｔ１エナジー＜TE＞ 4.41（-1.22 -21.62%）



再生可能エネルギーのＴ１エナジー＜TE＞が大幅安。取引開始前に１０－１２月期決算（第４四半期）を発表し、１株損益が予想外の赤字となった。費用が予想以上の膨らんだ。



同社は２０２６年の生産と販売見通しは３．１－４．２ＧＷを維持し、Ｇ２の第１フェーズ（２．１ＧＷ）完了後、２０２７年のＥＢＩＴＤＡは年率換算で３７５０万－４５００万ドルを見込むとしている。



（１０－１２月・第４四半期）

・１株損益：0.87ドルの赤字（予想：0.04ドルの黒字）

・売上高：1160万ドル

・一般管理費：6630万ドル（予想：6220万ドル）



【企業概要】

米国において、太陽光発電とバッテリーの統合されたサプライチェーンを構築するエネルギーソリューションを提供する。スケーラブルで信頼性が高く、低コストのエネルギー資源の活用を推進する補完的な太陽光発電とバッテリーストレージ戦略に取り組む。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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