NY株式31日（NY時間15:01）（日本時間04:01）
ダウ平均　　　46266.34（+1050.20　+2.32%）
ナスダック　　　21551.78（+757.14　+3.64%）
CME日経平均先物　52875（大証終比：+1715　+3.24%）

欧州株式31日終値
英FT100　 10176.45（+48.49　+0.48%）
独DAX　 22680.04（+117.16　+0.52%）
仏CAC40　 7816.94（+44.49　+0.57%）

米国債利回り
2年債　 　3.799（-0.029）
10年債　 　4.309（-0.040）
30年債　 　4.891（-0.020）
期待インフレ率　 　2.311（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.004（-0.031）
英　国　　4.916（-0.019）
カナダ　　3.451（-0.057）
豪　州　　4.974（-0.096）
日　本　　2.345（-0.020）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝102.21（-0.67　-0.65%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4697.20（+139.70　+3.07%）

ビットコイン（ドル）
67834.63（+1241.37　+1.86%）
（円建・参考値）
1077万7566円（+197229　+1.86%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ