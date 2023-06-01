ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は１０５０ドル高 シカゴ日経平均先物は５万２８７５円
NY株式31日（NY時間15:01）（日本時間04:01）
ダウ平均 46266.34（+1050.20 +2.32%）
ナスダック 21551.78（+757.14 +3.64%）
CME日経平均先物 52875（大証終比：+1715 +3.24%）
欧州株式31日終値
英FT100 10176.45（+48.49 +0.48%）
独DAX 22680.04（+117.16 +0.52%）
仏CAC40 7816.94（+44.49 +0.57%）
米国債利回り
2年債 3.799（-0.029）
10年債 4.309（-0.040）
30年債 4.891（-0.020）
期待インフレ率 2.311（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.004（-0.031）
英 国 4.916（-0.019）
カナダ 3.451（-0.057）
豪 州 4.974（-0.096）
日 本 2.345（-0.020）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝102.21（-0.67 -0.65%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4697.20（+139.70 +3.07%）
ビットコイン（ドル）
67834.63（+1241.37 +1.86%）
（円建・参考値）
1077万7566円（+197229 +1.86%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46266.34（+1050.20 +2.32%）
ナスダック 21551.78（+757.14 +3.64%）
CME日経平均先物 52875（大証終比：+1715 +3.24%）
欧州株式31日終値
英FT100 10176.45（+48.49 +0.48%）
独DAX 22680.04（+117.16 +0.52%）
仏CAC40 7816.94（+44.49 +0.57%）
米国債利回り
2年債 3.799（-0.029）
10年債 4.309（-0.040）
30年債 4.891（-0.020）
期待インフレ率 2.311（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.004（-0.031）
英 国 4.916（-0.019）
カナダ 3.451（-0.057）
豪 州 4.974（-0.096）
日 本 2.345（-0.020）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝102.21（-0.67 -0.65%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4697.20（+139.70 +3.07%）
ビットコイン（ドル）
67834.63（+1241.37 +1.86%）
（円建・参考値）
1077万7566円（+197229 +1.86%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ