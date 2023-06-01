BUMP OF CHICKEN「ray」、累積再生数1億回を突破 自身通算5作目【オリコンランキング】
BUMP OF CHICKENの「ray」が、きょう1日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身通算5作目【※】の累積再生数1億回突破作品となった。
【動画】BUMP OF CHICKEN「ray」MV
週間再生数92.6万回（926,234回）を記録。累積再生数は1億41.7万回（100,417,004回）。
本作は、2014年3月にリリースされたアルバム『RAY』の収録曲。同曲にTAKU INOUEが新規アレンジを加えた「ray 超かぐや姫！Version」が、Netflixで世界配信中のアニメ映画『超かぐや姫！』のエンディングテーマとして起用された。
【※】BUMP OF CHICKENの累積再生数1億回突破ほか作品※達成順
「天体観測」、「アカシア」、「SOUVENIR」、「クロノスタシス」
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月6日付：集計期間:2026年3月23日〜29日）＞
【動画】BUMP OF CHICKEN「ray」MV
週間再生数92.6万回（926,234回）を記録。累積再生数は1億41.7万回（100,417,004回）。
本作は、2014年3月にリリースされたアルバム『RAY』の収録曲。同曲にTAKU INOUEが新規アレンジを加えた「ray 超かぐや姫！Version」が、Netflixで世界配信中のアニメ映画『超かぐや姫！』のエンディングテーマとして起用された。
【※】BUMP OF CHICKENの累積再生数1億回突破ほか作品※達成順
「天体観測」、「アカシア」、「SOUVENIR」、「クロノスタシス」
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月6日付：集計期間:2026年3月23日〜29日）＞