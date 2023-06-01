Mrs. GREEN APPLE「ロマンチシズム」、累積再生数4億回を突破 自身通算10作目＆歴代単独1位記録を自己更新【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLEの「ロマンチシズム」が、きょう1日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数4億回を突破した。
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週間再生数139.1万回（1,390,569回）を記録。累積再生数は4億20.2万回（400,202,014回）となり、4億回突破は自身通算10作目【※1】。歴代単独1位の「アーティスト別4億回再生突破作品数」記録【※2】を自己更新した。
本作は2019年3月よりOAされた「資生堂SEA BREEZE」のCMソングとして書き下ろされた。
【※1】Mrs. GREEN APPLEの累積再生数4億回突破ほか作品※達成順
「青と夏」、「ダンスホール」、「インフェルノ」、「点描の唄（feat. 井上苑子）」、「ケセラセラ」、「Soranji」、「ライラック」、「僕のこと」、「Magic」
【※2】「累積再生数4億回突破作品数」記録
1位：Mrs. GREEN APPLE（10作）、2位：Official髭男dism（8作）、3位：YOASOBI、back number（6作）
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月6日付：集計期間:2026年3月23日〜29日）＞
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【※1】Mrs. GREEN APPLEの累積再生数4億回突破ほか作品※達成順
「青と夏」、「ダンスホール」、「インフェルノ」、「点描の唄（feat. 井上苑子）」、「ケセラセラ」、「Soranji」、「ライラック」、「僕のこと」、「Magic」
【※2】「累積再生数4億回突破作品数」記録
1位：Mrs. GREEN APPLE（10作）、2位：Official髭男dism（8作）、3位：YOASOBI、back number（6作）
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月6日付：集計期間:2026年3月23日〜29日）＞