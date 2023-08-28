Mrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」と「lulu.」、自身32作目の1億突破 「lulu.」は「クスシキ」と並ぶ自身2位タイの速さ【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLEの「GOOD DAY」と「lulu.」が、きょう1日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。
【動画】Mrs. GREEN APPLE「lulu.」MV
「キリン グッドエール」CMソング「GOOD DAY」は、週間再生数239.8万回（2,398,076回）を記録。累積再生数は1億232.0万回（102,319,556回）となり、累積再生数1億回を突破した。
TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期オープニングテーマ「lulu.」は、週間再生数707.4万回（7,073,961回）を記録。累積再生数は1億431.2万回（104,311,707回）となり、登場11週目で累積再生数1億回を突破。「ライラック」（登場10週で達成）に次ぎ、「クスシキ」と並ぶ自身2位タイの速さでの達成、2026年度に配信を開始した楽曲【※1】の中では初の1億回再生突破作品となった。
これでMrs. GREEN APPLEは、通算で32作（下記リスト参照）が累積再生数1億回突破となり、自身が持つ歴代単独1位の「アーティスト別1億回再生突破作品数」記録【※2】を自己更新した。
【※1】2026年度は、「2025年12月22日付」よりスタート。
（2025年12月22日付の集計開始日：2025年12月8日以降に配信された作品が対象）
【※2】「累積再生数1億回突破作品数」記録 ※同順位は達成順
1位：Mrs. GREEN APPLE（32作）、2位：back number（23作）
■Mrs. GREEN APPLE 累積再生数「1億回」突破 作品一覧（※達成順）
1作目：「インフェルノ」（2021年1月11日付）2019年7月18日配信開始
2作目：「青と夏」（2021年5月3日付）2018年7月12日配信開始
3作目：「点描の唄 （feat. 井上苑子） 」（2021年8月16日付）2018年7月31日配信開始
4作目：「僕のこと」（2021年10月25日付）2018年12月26日配信開始
5作目：「ロマンチシズム」（2022年5月9日付）2019年3月15日配信開始
6作目：「ダンスホール」（2022年10月24日付）2022年5月24日配信開始
7作目：「WanteD! WanteD!」（2023年3月13日付）2017年8月29日配信開始
8作目：「Soranji」（2023年5月15日付）2022年10月18日配信開始
9作目：「ブルーアンビエンス（feat. asmi）」（2023年8月7日付）2022年6月14日配信開始
10作目：「ケセラセラ」（2023/8/28付）2023年4月25日配信開始
11作目：「私は最強」（2023年10月16日付）2022年11月8日配信開始
12作目：「Magic」（2023年11月6日付）2023年6月13日配信開始
13作目：「StaRt」（2023年11月27日付）2015年7月1日配信開始
14作目：「春愁」（2024年2月19日付）2018年2月14日配信開始
15作目：「CHEERS」（2024年5月20日付）2019年9月19日配信開始
16作目：「ニュー・マイ・ノーマル」（2024年5月27日付）2022年3月18日配信開始
17作目：「ライラック」（2024年6月24日付）2024年4月11日配信開始
18作目：「ANTENNA」（2024年9月2日付）2023年7月4日配信開始
19作目：「ナハトムジーク」（2024年9月9日付）2024年1月17日配信開始
20作目：「コロンブス」（2024年11月4日付）2024年6月12日配信開始
21作目：「familie」（2024年12月16日付）2024年8月9日配信開始
22作目：「Dear」（2025年1月13日付）2024年5月20日配信開始
23作目：「ビターバカンス」（2025年3月10日付）2024年11月29日配信開始
24作目：「ダーリン」（2025年4月21日付）2025年1月20日配信開始
25作目：「lovin'」（2025年5月19日付）2019年8月17日配信開始
26作目：「クスシキ」（2025年6月23日付）2025年4月5日配信開始
27作目：「Attitude」（2025年7月21日付）2019年10月1日配信開始
28作目：「breakfast」（2025年10月6日付）2025年6月4日配信開始
29作目：「天国」（2025年11月10日付）2025年5月2日配信開始
30作目：「アポロドロス」（2026年3月2日付）2024年7月3日配信開始
31作目：「GOOD DAY」（2026年4月6日付）2025年9月28日配信開始
32作目：「lulu.」（2026年4月6日付）2026年1月12日配信開始
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月6日付：集計期間:2026年3月23日〜29日）＞
【動画】Mrs. GREEN APPLE「lulu.」MV
「キリン グッドエール」CMソング「GOOD DAY」は、週間再生数239.8万回（2,398,076回）を記録。累積再生数は1億232.0万回（102,319,556回）となり、累積再生数1億回を突破した。
これでMrs. GREEN APPLEは、通算で32作（下記リスト参照）が累積再生数1億回突破となり、自身が持つ歴代単独1位の「アーティスト別1億回再生突破作品数」記録【※2】を自己更新した。
【※1】2026年度は、「2025年12月22日付」よりスタート。
（2025年12月22日付の集計開始日：2025年12月8日以降に配信された作品が対象）
【※2】「累積再生数1億回突破作品数」記録 ※同順位は達成順
1位：Mrs. GREEN APPLE（32作）、2位：back number（23作）
■Mrs. GREEN APPLE 累積再生数「1億回」突破 作品一覧（※達成順）
1作目：「インフェルノ」（2021年1月11日付）2019年7月18日配信開始
2作目：「青と夏」（2021年5月3日付）2018年7月12日配信開始
3作目：「点描の唄 （feat. 井上苑子） 」（2021年8月16日付）2018年7月31日配信開始
4作目：「僕のこと」（2021年10月25日付）2018年12月26日配信開始
5作目：「ロマンチシズム」（2022年5月9日付）2019年3月15日配信開始
6作目：「ダンスホール」（2022年10月24日付）2022年5月24日配信開始
7作目：「WanteD! WanteD!」（2023年3月13日付）2017年8月29日配信開始
8作目：「Soranji」（2023年5月15日付）2022年10月18日配信開始
9作目：「ブルーアンビエンス（feat. asmi）」（2023年8月7日付）2022年6月14日配信開始
10作目：「ケセラセラ」（2023/8/28付）2023年4月25日配信開始
11作目：「私は最強」（2023年10月16日付）2022年11月8日配信開始
12作目：「Magic」（2023年11月6日付）2023年6月13日配信開始
13作目：「StaRt」（2023年11月27日付）2015年7月1日配信開始
14作目：「春愁」（2024年2月19日付）2018年2月14日配信開始
15作目：「CHEERS」（2024年5月20日付）2019年9月19日配信開始
16作目：「ニュー・マイ・ノーマル」（2024年5月27日付）2022年3月18日配信開始
17作目：「ライラック」（2024年6月24日付）2024年4月11日配信開始
18作目：「ANTENNA」（2024年9月2日付）2023年7月4日配信開始
19作目：「ナハトムジーク」（2024年9月9日付）2024年1月17日配信開始
20作目：「コロンブス」（2024年11月4日付）2024年6月12日配信開始
21作目：「familie」（2024年12月16日付）2024年8月9日配信開始
22作目：「Dear」（2025年1月13日付）2024年5月20日配信開始
23作目：「ビターバカンス」（2025年3月10日付）2024年11月29日配信開始
24作目：「ダーリン」（2025年4月21日付）2025年1月20日配信開始
25作目：「lovin'」（2025年5月19日付）2019年8月17日配信開始
26作目：「クスシキ」（2025年6月23日付）2025年4月5日配信開始
27作目：「Attitude」（2025年7月21日付）2019年10月1日配信開始
28作目：「breakfast」（2025年10月6日付）2025年6月4日配信開始
29作目：「天国」（2025年11月10日付）2025年5月2日配信開始
30作目：「アポロドロス」（2026年3月2日付）2024年7月3日配信開始
31作目：「GOOD DAY」（2026年4月6日付）2025年9月28日配信開始
32作目：「lulu.」（2026年4月6日付）2026年1月12日配信開始
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月6日付：集計期間:2026年3月23日〜29日）＞