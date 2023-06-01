back number「花束」（権利元：ユニバーサル ミュージック／2018年11月29日配信開始）

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　back numberの「花束」が、きょう1日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身通算4作目【※】の累積再生数5億回突破作品となった。

【動画】back number「花束」MV

　週間再生数285.9万回（2,859,013回）を記録。累積再生数は5億199.5万回（501,995,339回）。

　本作は、2018年11月に配信開始。現在放送中のユニバーサル ミュージックが展開する「#春うたベスト50」キャンペーンの第3弾CM「兄弟物語『解放』編」に、「水平線」とともに起用された。

【※】back numberの累積再生数5億回突破ほか作品※達成順
「水平線」、「高嶺の花子さん」、「ハッピーエンド」

＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月6日付：集計期間:2026年3月23日〜29日）＞