back number「花束」、累積再生数5億回を突破 自身4作目【オリコンランキング】
back numberの「花束」が、きょう1日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身通算4作目【※】の累積再生数5億回突破作品となった。
【動画】back number「花束」MV
週間再生数285.9万回（2,859,013回）を記録。累積再生数は5億199.5万回（501,995,339回）。
本作は、2018年11月に配信開始。現在放送中のユニバーサル ミュージックが展開する「#春うたベスト50」キャンペーンの第3弾CM「兄弟物語『解放』編」に、「水平線」とともに起用された。
【※】back numberの累積再生数5億回突破ほか作品※達成順
「水平線」、「高嶺の花子さん」、「ハッピーエンド」
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月6日付：集計期間:2026年3月23日〜29日）＞
【動画】back number「花束」MV
週間再生数285.9万回（2,859,013回）を記録。累積再生数は5億199.5万回（501,995,339回）。
本作は、2018年11月に配信開始。現在放送中のユニバーサル ミュージックが展開する「#春うたベスト50」キャンペーンの第3弾CM「兄弟物語『解放』編」に、「水平線」とともに起用された。
【※】back numberの累積再生数5億回突破ほか作品※達成順
「水平線」、「高嶺の花子さん」、「ハッピーエンド」
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月6日付：集計期間:2026年3月23日〜29日）＞