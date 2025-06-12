大阪・朝日放送（ABCテレビ）を3月末で退社した増田紗織アナウンサー（29）が、1日から大手芸能事務所「ホリプロ」に所属することが31日、分かった。学生時代を過ごした東京に拠点を移し、フリーとして活動する。2019年11月から務めている同局人気バラエティー「探偵！ナイトスクープ」4代目秘書を年内で卒業する見通しも判明。関係者によると、今秋の改編での秘書交代を目指し調整が進んでいるという。退社に伴い、先月までに系列キー局のテレビ朝日「グッド！モーニング」日曜版のサブキャスター、愛称の「サリー」にちなんだABCラジオ「SALLY’S COFFEE」を卒業していた。

ABC時代は報道番組以外にも、バラエティー、ロケ、ラジオと多方面で活躍してきた。特に「ナイトスクープ」では、24年1月まで共演した3代目局長のダウンタウン・松本人志（62）から機転の利いたトークを称賛されるなど、バラエティー適正は抜群。関係者は「今後は番組アシスタントやロケなど、バラエティーでの活躍も目指しているそうです」と話しており、新天地での活躍も期待できそうだ。

ホリプロには、俳優、タレント、芸人などさまざまな分野で活躍する著名人が多数所属。マルチな活躍を目指す増田アナにぴったりな環境だ。「ナイトスクープ」先代秘書の松尾依里佳（42）も所属する事務所で、新たなスタートを切る。