米津玄師「Plazma」（権利元：ソニー・ミュージックレーベルズ／2025年1月20日配信開始）Illustration by 米津玄師

写真拡大

　米津玄師の「Plazma」が、きょう1日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身通算9作目【※】の累積再生数2億回突破作品となった。

【動画】米津玄師「Plazma」MV

　週間再生数151.4万回（1,514,494回）を記録。累積再生数は2億34.6万回（200,345,742回）。

　本作は、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』主題歌として起用されていた。

【※】米津玄師の累積再生数2億回突破ほか作品※達成順
「感電」、「Lemon」、「KICK BACK」、「さよーならまたいつか！」、「アイネクライネ」、「ピースサイン」、「馬と鹿」、「IRIS OUT」

＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月6日付：集計期間:2026年3月23日〜29日）＞