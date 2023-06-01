米津玄師「Plazma」、累積再生数2億回突破 自身通算9作目【オリコンランキング】
米津玄師の「Plazma」が、きょう1日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身通算9作目【※】の累積再生数2億回突破作品となった。
【動画】米津玄師「Plazma」MV
週間再生数151.4万回（1,514,494回）を記録。累積再生数は2億34.6万回（200,345,742回）。
本作は、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』主題歌として起用されていた。
【※】米津玄師の累積再生数2億回突破ほか作品※達成順
「感電」、「Lemon」、「KICK BACK」、「さよーならまたいつか！」、「アイネクライネ」、「ピースサイン」、「馬と鹿」、「IRIS OUT」
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月6日付：集計期間:2026年3月23日〜29日）＞
【動画】米津玄師「Plazma」MV
週間再生数151.4万回（1,514,494回）を記録。累積再生数は2億34.6万回（200,345,742回）。
本作は、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』主題歌として起用されていた。
【※】米津玄師の累積再生数2億回突破ほか作品※達成順
「感電」、「Lemon」、「KICK BACK」、「さよーならまたいつか！」、「アイネクライネ」、「ピースサイン」、「馬と鹿」、「IRIS OUT」
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月6日付：集計期間:2026年3月23日〜29日）＞