NY株式31日（NY時間14:09）（日本時間03:09）
ダウ平均　　　46227.46（+1011.32　+2.24%）
ナスダック　　　21499.54（+704.90　+3.39%）
CME日経平均先物　52675（大証終比：+1515　+2.87%）

欧州株式31日終値
英FT100　 10176.45（+48.49　+0.48%）
独DAX　 22680.04（+117.16　+0.52%）
仏CAC40　 7816.94（+44.49　+0.57%）

米国債利回り
2年債　 　3.791（-0.037）
10年債　 　4.309（-0.040）
30年債　 　4.885（-0.027）
期待インフレ率　 　2.318（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.004（-0.031）
英　国　　4.916（-0.019）
カナダ　　3.448（-0.060）
豪　州　　4.974（-0.096）
日　本　　2.345（-0.020）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝101.63（-1.25　-1.22%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4685.40（+127.90　+2.81%）

ビットコイン（ドル）
67711.13（+1117.87　+1.68%）
（円建・参考値）
1075万7267円（+177596　+1.68%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ