ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は１０１１ドル高 ナスダックも３．４％の大幅高
NY株式31日（NY時間14:09）（日本時間03:09）
ダウ平均 46227.46（+1011.32 +2.24%）
ナスダック 21499.54（+704.90 +3.39%）
CME日経平均先物 52675（大証終比：+1515 +2.87%）
欧州株式31日終値
英FT100 10176.45（+48.49 +0.48%）
独DAX 22680.04（+117.16 +0.52%）
仏CAC40 7816.94（+44.49 +0.57%）
米国債利回り
2年債 3.791（-0.037）
10年債 4.309（-0.040）
30年債 4.885（-0.027）
期待インフレ率 2.318（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.004（-0.031）
英 国 4.916（-0.019）
カナダ 3.448（-0.060）
豪 州 4.974（-0.096）
日 本 2.345（-0.020）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝101.63（-1.25 -1.22%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4685.40（+127.90 +2.81%）
ビットコイン（ドル）
67711.13（+1117.87 +1.68%）
（円建・参考値）
1075万7267円（+177596 +1.68%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46227.46（+1011.32 +2.24%）
ナスダック 21499.54（+704.90 +3.39%）
CME日経平均先物 52675（大証終比：+1515 +2.87%）
欧州株式31日終値
英FT100 10176.45（+48.49 +0.48%）
独DAX 22680.04（+117.16 +0.52%）
仏CAC40 7816.94（+44.49 +0.57%）
米国債利回り
2年債 3.791（-0.037）
10年債 4.309（-0.040）
30年債 4.885（-0.027）
期待インフレ率 2.318（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.004（-0.031）
英 国 4.916（-0.019）
カナダ 3.448（-0.060）
豪 州 4.974（-0.096）
日 本 2.345（-0.020）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝101.63（-1.25 -1.22%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4685.40（+127.90 +2.81%）
ビットコイン（ドル）
67711.13（+1117.87 +1.68%）
（円建・参考値）
1075万7267円（+177596 +1.68%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ