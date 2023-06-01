星野源“寺ちゃん”の質問に答える 『ANN』終了で「友だちになるのすごく楽しみ」
ニッポン放送『星野源のオールナイトニッポン』（毎週火曜 深1：00）が、3月31日深夜に放送。この日の放送をもって、10年の歴史に幕を閉じた。番組終盤には「寺ちゃん」の愛称で知られている放送作家・寺坂直毅氏からの“メッセージ”も読み上げられ、星野が自身の思いを口にする一幕があった。
【写真】あの男も登場！多幸感にあふれた『星野源ANN』イベント
寺坂氏は「この番組に初めてメールします。星野源さんに質問です。同学年の星野さんを見ていると、いつも思うのは、過去を振り向かず、いつも前を見ていて、そして先を見て、人生を歩んでいらっしゃるなぁということです。常に新しいことを、そして先人たちへのリスペクトを決して忘れず。私は年齢を重ねるのが、たまに怖くなります。40代、体力の衰えも感じ、元気で若い人をどんどんうらやましく思い、つらくなってしまうのです。しかし、星野さんを見ていると、いい歳の重ね方をしていると思うのです。どんどん鋭利に、研ぎ澄まされていると感じます。星野さんは、未来をどう見つめていますか。どうしたら歳を重ねることを楽しめるのでしょうか。どうしたら、これから先、人生、ワクワクしながら挑めますか？」と問いかけた。
これに、星野は「僕が思うのは、いい歳を重ねていると思ってもらえるのはめちゃくちゃうれしいですね。なんでかっていうと、自分ではそう思えてないからなんですよ。自分では、理想だったりとか、うまくいかないなとか、これはうまくいったなとか、いろいろある中で、やっぱり自分自身で『オレはいい歳の重ね方をしているな』って思える人って、めっちゃ少ないと思うんだよね。相当成功しているか、呑気な人か。なかなか難しいですよ、この世の中でいい歳の重ね方をするって。僕から見ると、寺ちゃんはめちゃくちゃいい歳の重ね方をしているなって思う」とコメント。
続けて「なぜかというと、オレから見ると、すごく人生を楽しんでいるように見える。仕事以外のこととか、趣味とか、自分のやりたいこととか、自分の中の世界みたいなことをすごく大事にしていて。それを大事にし続けていて。そこを楽しんでいるって、やっぱり仕事にからめとられて、いろんなことができなくなったりいく中で、それを保っているっていうのは、すばらしいことだなと思っています」と話していった。
さらに「あと、僕が1個楽しみにしているのは、これやっぱさ、毎週ここで会っていたわけじゃない？作家として。10年毎週会っているとさ、仕事相手になるんだよね。だからさ、普段も会話しなくなったじゃん。連絡とかもしなくなって。たまに、ツアー先でおいしいごはんやさんありますかって連絡するくらいで。でも、オレたち友だちだったじゃん。だから、友だちになるのすごく楽しみにしている。友だちに戻るっていうか、友だちになるっていうか。温泉旅行に行こうと思っているんですよね（笑）。行きましょう、久しぶりに」と呼びかけていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
【写真】あの男も登場！多幸感にあふれた『星野源ANN』イベント
寺坂氏は「この番組に初めてメールします。星野源さんに質問です。同学年の星野さんを見ていると、いつも思うのは、過去を振り向かず、いつも前を見ていて、そして先を見て、人生を歩んでいらっしゃるなぁということです。常に新しいことを、そして先人たちへのリスペクトを決して忘れず。私は年齢を重ねるのが、たまに怖くなります。40代、体力の衰えも感じ、元気で若い人をどんどんうらやましく思い、つらくなってしまうのです。しかし、星野さんを見ていると、いい歳の重ね方をしていると思うのです。どんどん鋭利に、研ぎ澄まされていると感じます。星野さんは、未来をどう見つめていますか。どうしたら歳を重ねることを楽しめるのでしょうか。どうしたら、これから先、人生、ワクワクしながら挑めますか？」と問いかけた。
続けて「なぜかというと、オレから見ると、すごく人生を楽しんでいるように見える。仕事以外のこととか、趣味とか、自分のやりたいこととか、自分の中の世界みたいなことをすごく大事にしていて。それを大事にし続けていて。そこを楽しんでいるって、やっぱり仕事にからめとられて、いろんなことができなくなったりいく中で、それを保っているっていうのは、すばらしいことだなと思っています」と話していった。
さらに「あと、僕が1個楽しみにしているのは、これやっぱさ、毎週ここで会っていたわけじゃない？作家として。10年毎週会っているとさ、仕事相手になるんだよね。だからさ、普段も会話しなくなったじゃん。連絡とかもしなくなって。たまに、ツアー先でおいしいごはんやさんありますかって連絡するくらいで。でも、オレたち友だちだったじゃん。だから、友だちになるのすごく楽しみにしている。友だちに戻るっていうか、友だちになるっていうか。温泉旅行に行こうと思っているんですよね（笑）。行きましょう、久しぶりに」と呼びかけていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。