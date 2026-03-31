◇国際親善試合 イングランドー日本（2026年3月31日 ロンドン）

サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日（日本時間4月1日）、国際親善試合でイングランド代表（同4位）と対戦する。試合に先立ち、両チームの先発メンバーが発表され、イングランドは同国歴代最多78得点を記録するFWハリー・ケーン（32＝バイエルン・ミュンヘン）がベンチ外となった。

イングランドは引き分けたウルグアイ戦から先発メンバー10人を変更。MFフォーデン（マンチェスターC）のみが2試合連続のスタメン入り。中盤にはMFアンダーソン（ノッティンガムF）、MFメイヌー（マンチェスターU）、MFパーマー（チェルシー）、MFロジャーズ（アストンビラ）らが起用された。

注目の1トップにはFWゴードン（ニューカッスル）、あるいはMFフォーデンが“偽9番”として起用される可能性が出てきた。日本でも注目を集めていた“大黒柱”のFWケーンはベンチ外。外れた理由について英BBC放送は「練習中に軽傷を負った」と報じた。

これにネットからは「ケーンいないのは残念」「まさかの休養」「物足りない」と落胆の声が続々。また、一方で「ケーンいなくても豪華」「ゴードンみたいなタイプのFWと対戦するのは歓迎」「ケーン、ベリンガム、ライスら不在で華はないけど流石のメンバー」といった声も上がっていた。

日本はイングランドとの過去の対戦成績が1分け2敗の未勝利。W杯出場国のスコットランドを下した勢いそのままに、アジア勢初となる歴史的白星を狙う。

＜日本戦先発メンバー＞

【GK】

ピックフォード

【DF】

ホワイト、コンサ、ゲイ、オライリー

【MF】

アンダーソン、メイヌー、パーマー、ロジャーズ、ゴードン

【FW】

フォーデン

＜日本戦ベンチメンバー＞

【GK】

トラフォード、スティール

【DF】

マグワイア、スペンス、リブラメント、ホール、バーン

【MF】

ヘンダーソン、ベリンガム、ガーナー

【FW】

ラッシュフォード、バーンズ、ボーウェン、ソランケ