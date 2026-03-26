断然“グレージュ”がおしゃれ！【studio CLIP】大人がマネしたい♡「春パンツコーデ」

この春、ワードローブを更新するなら“グレージュ”のパンツがおすすめです。グレーのスタイリッシュさとベージュの柔らかさがミックスされたニュアンスカラーは、大人のパンツコーデにぴったり。落ち着きがありながら、春らしい軽やかさも演出してくれます。今回は【studio CLIP（スタディオクリップ）】のグレージュパンツに注目。40代スタッフMINAKOさんの春コーデと合わせてご紹介します。

グレージュで品よく春の行楽スタイル

【studio CLIP】「スッキリストレートパンツ」\4,990（税込）

ストレッチ素材のストレートパンツは運動会やピクニックなどの行楽シーズンにぴったりなアイテム。グレージュを選べば、カジュアルコーデも品よくスタイリングできます。黒トップスを合わせて、ぼんやりしがちなニュアンスカラーを一気に引き締め、ピンクシャツをラフに羽織り、女性らしさも演出。顔まわりが明るく見えるので、写真映りもバッチリです。

キレイめアイテムを合わせて品よく着こなす

ストレートシルエットのパンツは、キレイめスタイルとの相性も抜群。ほんのり透け感のあるバンドカラーシャツはフロントボタンを開けて抜け感をプラス。黒のニットベストをレイヤードして今っぽいバランスに整え、足元はビットローファーでクラシカルに。ベストとシューズでコントラストを利かせている分、バッグは引き算アイテムとしてトーンを抑えた春カラーのライトグリーンをセレクト。品よく今っぽい着こなしが完成します。

グレージュパンツでつくる大人っぽカジュアル

カジュアルコーデを大人っぽくまとめたい時にも頼れるグレージュパンツ。カットソーにデニムシャツを重ねたメンズライクなスタイルでも、すっきりバランスよくまとまります。今っぽく仕上げるなら、レースアイテムをレイヤードしてコーデに奥行きをプラス。足元を可憐に見せてくれるオフホワイトのワンストラップシューズを合わせて、カジュアル度合いを微調整し軽やかな春コーデに仕上げます。

淡色ワントーンコーデ

ニュアンスカラーのグレージュなら、難易度高めな淡色ワントーンコーデにも自然と馴染んでくれます。ワントーンコーデのスタイリングのコツは小物使いで立体感を出すこと。ペールトーンのチェックシャツを腰に巻けばシルエットにメリハリが生まれます。黒のショルダーバッグで全体を引き締めると、頑張りすぎない力の抜けたオシャレが完成。

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writer：三山沙紀