ウェンブリー・スタジアムでイングランド代表と対戦する

森保一監督率いるサッカー日本代表（FIFAランク18位）は、現地時間3月31日、ウェンブリー・スタジアムでイングランド代表（同4位）と対戦する。

試合に先立ち、スタメン11人が発表された。

日本は現地時間27日にスコットランド代表と対戦し、1-0で勝利した。イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督は、30日に行われた前日会見にて日本について「非常にいい結果を残しており、よく統制されたチームだ」とコメント。イングランド・プレミアリーグのブライトンでプレーするMF三笘薫については、「彼を止めるのは難しい」と警戒した。

そのなかで、イングランド戦に臨むスタメン11人が発表された。GK鈴木彩艶が2試合連続でゴールを守り、3バックはDF谷口彰悟、DF渡辺剛、DF伊藤洋輝の組み合わせ。ボランチはMF鎌田大地とMF佐野海舟のコンビで、両翼にMF中村敬斗とキャプテンマークを巻くMF堂安律が入る。シャドーはMF三笘薫とMF伊東純也で、ワントップにFW上田綺世が構える。

日本代表は過去にイングランド代表と対戦し、1分2敗。聖地ウェンブリー・スタジアムで初勝利となるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）