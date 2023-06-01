NY株式31日（NY時間13:05）（日本時間02:05）
ダウ平均　　　46124.83（+908.69　+2.01%）
ナスダック　　　21489.23（+694.59　+3.34%）
CME日経平均先物　52555（大証終比：+1395　+2.65%）

欧州株式31日終値
英FT100　 10176.45（+48.49　+0.48%）
独DAX　 22680.04（+117.16　+0.52%）
仏CAC40　 7816.94（+44.49　+0.57%）

米国債利回り
2年債　 　3.781（-0.047）
10年債　 　4.301（-0.047）
30年債　 　4.883（-0.029）
期待インフレ率　 　2.313（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.004（-0.031）
英　国　　4.916（-0.019）
カナダ　　3.446（-0.062）
豪　州　　4.974（-0.096）
日　本　　2.345（-0.020）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝100.77（-2.11　-2.05%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4670.10（+112.60　+2.47%）

ビットコイン（ドル）
67645.75（+1052.49　+1.58%）
（円建・参考値）
1074万7557円（+167220　+1.58%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ