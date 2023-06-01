ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は９０８ドル高 ナスダックも３．３％の大幅高
NY株式31日（NY時間13:05）（日本時間02:05）
ダウ平均 46124.83（+908.69 +2.01%）
ナスダック 21489.23（+694.59 +3.34%）
CME日経平均先物 52555（大証終比：+1395 +2.65%）
欧州株式31日終値
英FT100 10176.45（+48.49 +0.48%）
独DAX 22680.04（+117.16 +0.52%）
仏CAC40 7816.94（+44.49 +0.57%）
米国債利回り
2年債 3.781（-0.047）
10年債 4.301（-0.047）
30年債 4.883（-0.029）
期待インフレ率 2.313（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.004（-0.031）
英 国 4.916（-0.019）
カナダ 3.446（-0.062）
豪 州 4.974（-0.096）
日 本 2.345（-0.020）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝100.77（-2.11 -2.05%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4670.10（+112.60 +2.47%）
ビットコイン（ドル）
67645.75（+1052.49 +1.58%）
（円建・参考値）
1074万7557円（+167220 +1.58%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46124.83（+908.69 +2.01%）
ナスダック 21489.23（+694.59 +3.34%）
CME日経平均先物 52555（大証終比：+1395 +2.65%）
欧州株式31日終値
英FT100 10176.45（+48.49 +0.48%）
独DAX 22680.04（+117.16 +0.52%）
仏CAC40 7816.94（+44.49 +0.57%）
米国債利回り
2年債 3.781（-0.047）
10年債 4.301（-0.047）
30年債 4.883（-0.029）
期待インフレ率 2.313（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.004（-0.031）
英 国 4.916（-0.019）
カナダ 3.446（-0.062）
豪 州 4.974（-0.096）
日 本 2.345（-0.020）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝100.77（-2.11 -2.05%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4670.10（+112.60 +2.47%）
ビットコイン（ドル）
67645.75（+1052.49 +1.58%）
（円建・参考値）
1074万7557円（+167220 +1.58%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ