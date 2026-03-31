「ドジャース２−４ガーディアンズ」（３０日、ロサンゼルス）

敗戦の中で得た収穫は大きかった。ドジャースの佐々木朗希投手（２４）が、本拠地でのガーディアンズ戦で今季初登板し、五回途中４安打１失点。打線の援護がなく黒星を喫したが、「ストライクゾーンの中で自分のボールで勝負できたのは良かった」と前を向いた。

７８球を投げて２四球、４奪三振。最速は１６０キロを計測した。新球ジャイロカットボールを多投し、走者を背負いながらも粘投。三回は１点を失い、なおも１死一、二塁のピンチで３番ラミレスらを封じた。

「大きく乱れないことが課題だった。あの（失点）後もゾーンを攻めていけたのは良かった」

オープン戦は制球が安定せず、防御率１５・５８と精彩を欠いた。この日の初登板を迎えた心境を「自信はそんななかったですし、正直、僕が一番不安だった」と佐々木。試合後のロバーツ監督は「本当に大きな一歩。前進と言える内容だった」とたたえた。

メジャー１年目の昨季は右肩痛で長期離脱を強いられた。チームの開幕からの連勝は止まったが、先発ローテ定着へ、右腕が上々のスタートを切った。