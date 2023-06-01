日経225先物：1日2時＝1350円高、5万2550円
1日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1350円高の5万2550円と急騰。日経平均株価の現物終値5万1063.72円に対しては1486.28円高。出来高は1万2746枚となっている。
TOPIX先物期近は3582ポイントと前日比80ポイント高、TOPIXの現物終値比は84.14ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52550 +1350 12746
日経225mini 52555 +1360 266352
TOPIX先物 3582 +80 21567
JPX日経400先物 32560 +845 421
グロース指数先物 692 +22 1371
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3582ポイントと前日比80ポイント高、TOPIXの現物終値比は84.14ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52550 +1350 12746
日経225mini 52555 +1360 266352
TOPIX先物 3582 +80 21567
JPX日経400先物 32560 +845 421
グロース指数先物 692 +22 1371
東証REIT指数先物 売買不成立
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