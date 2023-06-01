　1日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1350円高の5万2550円と急騰。日経平均株価の現物終値5万1063.72円に対しては1486.28円高。出来高は1万2746枚となっている。

　TOPIX先物期近は3582ポイントと前日比80ポイント高、TOPIXの現物終値比は84.14ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52550　　　　 +1350　　　 12746
日経225mini 　　　　　　 52555　　　　 +1360　　　266352
TOPIX先物 　　　　　　　　3582　　　　　 +80　　　 21567
JPX日経400先物　　　　　 32560　　　　　+845　　　　 421
グロース指数先物　　　　　 692　　　　　 +22　　　　1371
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース