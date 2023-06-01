ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は５１８ドル高 ナスダックは２％の大幅高
NY株式31日（NY時間12:17）（日本時間01:17）
ダウ平均 45735.06（+518.92 +1.15%）
ナスダック 21225.62（+430.98 +2.07%）
CME日経平均先物 51840（大証終比：+680 +1.31%）
欧州株式31日GMT16:17
英FT100 10176.45（+48.49 +0.48%）
独DAX 22680.04（+117.16 +0.52%）
仏CAC40 7816.94（+44.49 +0.57%）
米国債利回り
2年債 3.797（-0.031）
10年債 4.325（-0.024）
30年債 4.906（-0.005）
期待インフレ率 2.322（+0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.004（-0.031）
英 国 4.916（-0.019）
カナダ 3.472（-0.036）
豪 州 4.974（-0.096）
日 本 2.345（-0.020）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝104.54（+1.66 +1.61%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4645.70（+88.20 +1.94%）
ビットコイン（ドル）
66959.56（+366.30 +0.55%）
（円建・参考値）
1065万5944円（+58293 +0.55%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 45735.06（+518.92 +1.15%）
ナスダック 21225.62（+430.98 +2.07%）
CME日経平均先物 51840（大証終比：+680 +1.31%）
欧州株式31日GMT16:17
英FT100 10176.45（+48.49 +0.48%）
独DAX 22680.04（+117.16 +0.52%）
仏CAC40 7816.94（+44.49 +0.57%）
米国債利回り
2年債 3.797（-0.031）
10年債 4.325（-0.024）
30年債 4.906（-0.005）
期待インフレ率 2.322（+0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.004（-0.031）
英 国 4.916（-0.019）
カナダ 3.472（-0.036）
豪 州 4.974（-0.096）
日 本 2.345（-0.020）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝104.54（+1.66 +1.61%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4645.70（+88.20 +1.94%）
ビットコイン（ドル）
66959.56（+366.30 +0.55%）
（円建・参考値）
1065万5944円（+58293 +0.55%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ