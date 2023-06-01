NY株式31日（NY時間12:17）（日本時間01:17）
ダウ平均　　　45735.06（+518.92　+1.15%）
ナスダック　　　21225.62（+430.98　+2.07%）
CME日経平均先物　51840（大証終比：+680　+1.31%）

欧州株式31日GMT16:17
英FT100　 10176.45（+48.49　+0.48%）
独DAX　 22680.04（+117.16　+0.52%）
仏CAC40　 7816.94（+44.49　+0.57%）

米国債利回り
2年債　 　3.797（-0.031）
10年債　 　4.325（-0.024）
30年債　 　4.906（-0.005）
期待インフレ率　 　2.322（+0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.004（-0.031）
英　国　　4.916（-0.019）
カナダ　　3.472（-0.036）
豪　州　　4.974（-0.096）
日　本　　2.345（-0.020）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝104.54（+1.66　+1.61%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4645.70（+88.20　+1.94%）

ビットコイン（ドル）
66959.56（+366.30　+0.55%）
（円建・参考値）
1065万5944円（+58293　+0.55%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ