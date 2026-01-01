◇インターリーグ ホワイトソックス9―4マーリンズ（2026年3月30日 マイアミ）

ホワイトソックス・村上は16年ストーリー（ロッキーズ、現レッドソックス）以来、史上2人目のMLB最長記録となるデビュー戦からの4試合連発には届かなかった。初のDH出場だったマーリンズ戦は5打数1安打で開幕4試合連続安打。唯一の安打だった3回の投手内野安打が一挙4得点に絡んで今季初勝利に貢献し、「最高。（打撃結果は）もう関係ない。勝ったので本当にそれが僕の中で今日一番うれしいこと」と喜びに浸った。

初チャレンジも経験した。4回2死でカウント1―1から見送った内角高めシンカーがストライク判定。すぐ右手でヘルメットを2度叩き、ABSチャレンジを要求してボール判定に覆った。5球目で空振り三振に倒れても「ボールだったので自信を持っていた」とメジャーのストライクゾーンを見極める選球眼を改めて示した。

ウィル・ベナブル監督からは「いいチャレンジだった。彼はストライクゾーンをよく分かっている」と称えられ、「ルールの中でできること。使えるものは使っていきたい」と新ルールにも意欲的だった。（杉浦大介通信員）