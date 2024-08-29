タレントの王林（27）が所属している芸能事務所「ボンド」を3月31日をもって契約満了により退社したことを1日、事務所の公式サイトで発表された。

公式サイトのトップ画面で「弊社所属王林との専属契約に関するお知らせ」として「この度、王林は2026年3月31日をもちまして、契約満了により弊社を退社いたしましたことをご報告申し上げます」と発表した。

王林の退社に「これまで支えてくださった関係者の皆様、そしてファンの皆様に心より御礼申し上げます」と感謝を伝えた。

また「共に歩んでまいりました日々に深く感謝しており、これまで多くの経験と時間を共有できたことは、弊社にとってかけがえのない財産となりました」と王林へメッセージを送った。

そして「今後、王林は新たなステージで活躍してまいりますが、その歩みをどうか温かく見守っていただけますと幸いです」とし「また、弊社所属タレントへの変わらぬご支援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。ボンドは、これからも王林の活躍を心より応援してまいります。『王林けっぱれ!!』2026年3月31日株式会社ボンド」とエールを記した。