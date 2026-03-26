「黒ばっかり着てる」40・50代へ！【グローバルワーク】春のおしゃ見え♡「ブラウンコーデ」

黒は無難で安心感があるからつい手に取ってしまうけれど、ちょっぴりマンネリを感じることも。そんなときに試してみたいのが「ブラウンコーデ」。黒ほど強くならず、装いにトレンド感とやさしいニュアンスを添えてくれるのが魅力です。【グローバルワーク】には、40・50代にもなじむブラウンアイテムが多数揃っている様子。着こなしを新鮮にアップデートする、おしゃれ見えコーデのポイントをご紹介します。

小花柄刺繍でオールブラウンに可愛げをふわり

オールブラウンのコーデは、落ち着いた雰囲気を保ちながらも柔らかく見えるのが魅力。小花柄の刺繍入りキャミとパンツのセットアップなら、シックな色味の中にさりげない華やぎが加わり、単調に見えにくいのもポイントです。インナーに白を差し込むことで軽さも生まれ、ほどよく明るい印象に。上からダブルジャケットを羽織ればきちんと感も備わり、ミドル世代に寄り添うキレイめスタイルに仕上がります。

チェック柄パンツでブラウンコーデにメリハリを

ブラウンの地味見えが気になるというときは、チェック柄パンツを取り入れるのもおすすめ。同系色の柄ならコーデにすっとなじみつつ、ほどよくメリハリが生まれます。インナーに白シャツをレイヤードして顔まわりを明るく見せ、首元にはスカーフでさりげないアクセントをプラス。落ち着いた配色でも単調にならず、洗練された大人コーデが完成。

キャメルを羽織ってブラウンコーデに奥行きをプラス

こちらはブラウン同士を重ねた着こなし。明るく黄みのあるキャメル色のジャケットを羽織ることで、重たく見えにくいのがポイント。インナーのストライプシャツで色味に統一感を出しつつ、ジーンズを合わせてほどよくカジュアルダウン。暖かみのある色合わせにブルージーンズの軽さが加わり、肩の力が抜けた大人カジュアルに仕上がります。黒小物で全体をキリッと引き締めるのがカギ。

ライトベージュを取り入れて優しげな印象に

ブラウンのカーディガンにライトベージュのワイドパンツを合わせた、同系色でまとめた着こなし。濃淡をつけることで奥行きが生まれて、ぼんやり見えを回避できます。ブラウン × ベージュは上品に見える組み合わせのため、ミドル世代も挑戦しやすいのが魅力。配色使いのレイヤード風カーディガンがさりげないアクセントになり、シンプルでも着映えが狙えそうです。 足元にはアニマル柄のシューズを添えて、ほんのり遊び心をプラス。

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writer：Sara.K