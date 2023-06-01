「ながらスマホ」は1万2000円、「イヤホンの使用」は5000円、「2人乗り」は3000円、「歩道の通行」（※例外あり）は6000円。4月1日からは、こういった違反に「反則金」を科す可能性がある自転車のいわゆる「青切符」がスタートします。では、どんなケースで青切符を切られるのか。日本テレビ報道局・小栗泉特別解説委員が解説します。

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まず自転車の「青切符」、青い「反則告知書」で処理することから「青切符」なんですが、16歳以上が対象で、違反をして検挙された際に、刑事手続きに進んで前科がつくことはない代わりに、「反則金」を納めるというものです。

■「ながらスマホ」は“一発アウト”

では、どんなケースで青切符が切られるかというと、まず「ながらスマホ」は、「一発アウト」です。

「ブレーキがなかったり、利かなかったりする自転車での走行」や「閉まっている踏切への立ち入り」などとともに重大な事故につながるおそれが高いため、「即検挙」で青切符を切られることもあります。

この「ながらスマホ」は、反則金も1万2000円と自転車の違反で最も高くなっています。

――「即検挙」とはならない違反もあるんですか。

そのほかの青切符にあたる違反については、直ちに切符を切られるわけではありません。

まずは、警察官が現場で「指導や警告」を行い、それでも違反を続けるなど「悪質で危険なケース」が青切符の対象となるんです。

■子供用座席に小学生以上を乗せると…

それでは、「これはどうなるの？」というケースを見ていきましょう。

たとえば、「イヤホンの使用」。「どんなイヤホンでもダメ？」かというと、そうではありません。

片耳のみの装着や耳を完全には塞がないタイプなど、運転に必要な音が聞こえる場合は、違反にはなりません。

――ちゃんと聞こえている、ということが大切なんですね。

そして、「2人乗り」です。知らずにやっている人がいるかもしれないのが、自転車の後ろに子供用座席を安全に取り付けて、お子さんを乗せている人も多いと思うんですが、こちら、乗せていいのは「小学校入学前」の子どもまでなんです。

小学生以上を乗せると反則金3000円の対象となりますので、ご注意ください。

■例外で「歩道」を走っていいケースも

そして、ちょっと迷うこともあるのが「歩道を走るときのルール」です。

自転車は「車道の左側通行」が原則ですが、例外として、歩道を走っていいケースがあります。

（1）「自転車通行可」などの標識がある場合や、

（2）13歳未満もしくは70歳以上の人などが運転する場合、

（3）その他「やむを得ない」と認められる場合です。

――やむを得ないというのはどういう状況ですか。

警察庁の自転車ルールブックでは、車道に連続した駐車車両がいる、著しく交通量が多い、車道の幅が狭いなどを例としてあげています。

また、歩道を通行する場合も、自転車は「車道寄りの部分」をすぐに停止できる速度で走らなければならず、これを守らないと3000円の反則金の対象となりますのでご注意ください。

（3月31日放送『news zero』より）