【高野豆腐を衣に⁉】魅惑のサクふわ新食感に感動『カンタン海老団子』の裏ワザレシピ

高野豆腐をころもに使った、ちょっと新しいえび団子。外はさくっと、中はふんわり。プリプリのえびと軽やかな食感のコントラストが楽しめます。

えびのうまみとほどよい塩けで、ついもうひとつと手がのびるおいしさ。ひとつずつつまみやすく、おつまみにもお弁当にもぴったりです。

『高野豆腐のさくふわ海老団子』のレシピ

材料（2人分）

むきえび……150g

高野豆腐……2個（約30g）

〈たね用〉

しょうがのみじん切り……1かけ分

溶き卵……大さじ1

酒（あれば焼酎または白ワイン）……小さじ1

塩……小さじ1/3

グリーンアスパラガス……4本

塩……少々

揚げ油……適宜

作り方

（1）高野豆腐は熱湯にさっと浸してもどし、さましてから水けをしっかりと絞り、そぼろ状にほぐす。アスパラは根元の堅い部分を折り、根元から3cmくらいまでピーラーで皮をむいて、長さを半分に切る。

（2）えびは背わたがあれば竹串で取り、粘りが出るまで包丁でよくたたく。ボールに入れて〈たね用〉の材料を加え、粘りが出るまで手で練り混ぜる。6等分に丸め、（1）の高野豆腐をまぶす。

（3）揚げ油を高温（180℃。乾いた菜箸を底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度）に熱し、アスパラを1分ほど揚げて油をきる。続けて（2）を入れ、からりとするまで2〜3分揚げて油をきる。器に盛ってアスパラを添え、アスパラに塩をふる。

さくふわの食感とえびのうまみがあとを引く一品。春のおでかけが、より楽しみになりそうです♪

（『オレンジページcooking』2015ヘルシーレシピより）