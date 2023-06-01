ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は５１６ドル高 ナスダックも１．８％の大幅高
NY株式31日（NY時間11:12）（日本時間00:12）
ダウ平均 45732.50（+516.36 +1.14%）
ナスダック 21178.75（+384.11 +1.85%）
CME日経平均先物 51790（大証終比：+630 +1.22%）
欧州株式31日GMT15:12
英FT100 10185.85（+57.89 +0.57%）
独DAX 22716.59（+153.71 +0.68%）
仏CAC40 7813.12（+40.67 +0.52%）
米国債利回り
2年債 3.793（-0.035）
10年債 4.327（-0.022）
30年債 4.913（+0.002）
期待インフレ率 2.320（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.016（-0.019）
英 国 4.926（-0.009）
カナダ 3.465（-0.043）
豪 州 4.974（-0.096）
日 本 2.345（-0.020）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝104.40（+1.52 +1.48%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4639.80（+82.30 +1.81%）
ビットコイン（ドル）
67071.75（+478.49 +0.72%）
（円建・参考値）
1066万1725円（+76061 +0.72%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 45732.50（+516.36 +1.14%）
ナスダック 21178.75（+384.11 +1.85%）
CME日経平均先物 51790（大証終比：+630 +1.22%）
欧州株式31日GMT15:12
英FT100 10185.85（+57.89 +0.57%）
独DAX 22716.59（+153.71 +0.68%）
仏CAC40 7813.12（+40.67 +0.52%）
米国債利回り
2年債 3.793（-0.035）
10年債 4.327（-0.022）
30年債 4.913（+0.002）
期待インフレ率 2.320（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.016（-0.019）
英 国 4.926（-0.009）
カナダ 3.465（-0.043）
豪 州 4.974（-0.096）
日 本 2.345（-0.020）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝104.40（+1.52 +1.48%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4639.80（+82.30 +1.81%）
ビットコイン（ドル）
67071.75（+478.49 +0.72%）
（円建・参考値）
1066万1725円（+76061 +0.72%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ