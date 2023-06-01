NY株式31日（NY時間11:12）（日本時間00:12）
ダウ平均　　　45732.50（+516.36　+1.14%）
ナスダック　　　21178.75（+384.11　+1.85%）
CME日経平均先物　51790（大証終比：+630　+1.22%）

欧州株式31日GMT15:12
英FT100　 10185.85（+57.89　+0.57%）
独DAX　 22716.59（+153.71　+0.68%）
仏CAC40　 7813.12（+40.67　+0.52%）

米国債利回り
2年債　 　3.793（-0.035）
10年債　 　4.327（-0.022）
30年債　 　4.913（+0.002）
期待インフレ率　 　2.320（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.016（-0.019）
英　国　　4.926（-0.009）
カナダ　　3.465（-0.043）
豪　州　　4.974（-0.096）
日　本　　2.345（-0.020）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝104.40（+1.52　+1.48%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4639.80（+82.30　+1.81%）

ビットコイン（ドル）
67071.75（+478.49　+0.72%）
（円建・参考値）
1066万1725円（+76061　+0.72%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ