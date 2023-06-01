文藝天国が、新曲「雲海」を本日リリースした。

今作「雲海」では、春の「芽吹き」を思わせる湿度のあるクリーントーンと、静謐かつ灼熱を纏ったハイゲインサウンドの対比、広大な空間を支配する“春のロックバラード”に仕上がったとのこと。

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◾️音楽作家 ko shinonome 本人コメント

私は、穏やかで優しさに溢れた春という季節を「待ち焦がれる」ような作品を、これまでいくつも書いてきました。

しかし春は、柔らかな季節であると同時に、極めて狂気的であるとも思う。陽だまりの中、生命がコントロールを失い、その器から加速度的に溢れ出し、芽吹き始める様は、一種の暴力性すら孕んでいると。

今作「雲海」は、昨年の初冬に筆をとり、春の終わりまでを想像の中、何度も往復し書き上げました。春という季節の甘美を、花の開花とともに愉しんでゆきましょう。

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◾️「雲海」

2026年4月1日（水）リリース

配信：https://nex-tone.lnk.to/crystal-cloud

特設サイト：http://bungeitengoku.com/crystal-cloud レーベル名：bungei records

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