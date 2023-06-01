文藝天国、桜とともに開花するロックバラード「雲海」本日リリース。「春という季節の甘美を、花の開花とともに愉しんでゆきましょう」
文藝天国が、新曲「雲海」を本日リリースした。
今作「雲海」では、春の「芽吹き」を思わせる湿度のあるクリーントーンと、静謐かつ灼熱を纏ったハイゲインサウンドの対比、広大な空間を支配する“春のロックバラード”に仕上がったとのこと。
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◾️音楽作家 ko shinonome 本人コメント
私は、穏やかで優しさに溢れた春という季節を「待ち焦がれる」ような作品を、これまでいくつも書いてきました。
しかし春は、柔らかな季節であると同時に、極めて狂気的であるとも思う。陽だまりの中、生命がコントロールを失い、その器から加速度的に溢れ出し、芽吹き始める様は、一種の暴力性すら孕んでいると。
今作「雲海」は、昨年の初冬に筆をとり、春の終わりまでを想像の中、何度も往復し書き上げました。春という季節の甘美を、花の開花とともに愉しんでゆきましょう。
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◾️「雲海」
2026年4月1日（水）リリース
配信：https://nex-tone.lnk.to/crystal-cloud
特設サイト：http://bungeitengoku.com/crystal-cloud
レーベル名：bungei records
Distributed by NexTone
Marketing & PR: ArtLed
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