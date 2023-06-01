iri、デビュー10周年イヤー初リリースとなる新曲「力説」本日配信リリース
iriが、10周年イヤー初リリースとなる新曲「力説」を本日配信リリースした。
本楽曲は、iriの作品で幾度も作曲・編曲を手がけてきた盟友・TAARをアレンジャーに迎え、iriの弾き語りのアイデアをベースに制作をスタートしたという。ドラムに河村“カースケ”智康、ベースに三浦淳悟（ペトロールズ）、キーボードに村岡夏彦らサポートメンバーを迎え、丁寧にバンドアンサンブルを作り上げた。
あたたかな空気をまとった、どこか懐かしさを感じるサウンドに乗せて、“心に浮かぶ誰か”に向けて想いを綴った、手紙のような楽曲に仕上がっているとのことだ。
なおiriは、＜iri 10th Anniversary LIVE “DoT”＞と題されたツアーを6月より開催する。初日となる6月7日の東京・Zepp Haneda公演を皮切りに、ツアーファイナルとなる7月3日の神奈川・KT Zepp Yokohama公演まで、全6会場にて行われる。
◾️「力説」
2026年4月1日（水）0時 リリース
配信：https://iri.lnk.to/rikisetsu
◾️＜iri 10th Anniversary LIVE “DoT”＞
2026年
6月7日（日）Zepp Haneda (TOKYO)
OPEN 17:00/ START 18:00
問い合わせ：クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669
6月12日（金）Zepp Fukuoka
OPEN 18:00 / START 19:00
問い合わせ：キョードー西日本 0570-09-2424
6月14日（日）Zepp Osaka Bayside
OPEN 17:00/ START 18:00
清水音泉 06-6357-3666
6月19日（金）Zepp Nagoya
OPEN 18:00 / START 19:00
問い合わせ：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
6月28日（日）Zepp Sapporo
OPEN 17:00/ START 18:00
問い合わせ：WESS info@wess.co.jp
7月3日（金）KT Zepp Yokohama
OPEN 18:00 / START 19:00
問い合わせ：クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669
▼チケット料金
＜前売り＞
1Fスタンディング：\7,500（税込）＋D代
2F指定席：\8,500（税込）＋D代
※電子チケットのみのお取り扱いとなります
※枚数制限一人4枚
※チケット分配可能
※入場整理番号付き
※入場時ドリンク代別途必要
※営利目的の転売禁止
※未就学児入場不可
▼チケット販売
一般発売日：4月4日（土）
https://www.sma.co.jp/s/sma/music/iri_dot#/
関連リンク
◆iri オフィシャルサイト
◆iri デビュー10周年特設サイト