iriが、10周年イヤー初リリースとなる新曲「力説」を本日配信リリースした。

本楽曲は、iriの作品で幾度も作曲・編曲を手がけてきた盟友・TAARをアレンジャーに迎え、iriの弾き語りのアイデアをベースに制作をスタートしたという。ドラムに河村“カースケ”智康、ベースに三浦淳悟（ペトロールズ）、キーボードに村岡夏彦らサポートメンバーを迎え、丁寧にバンドアンサンブルを作り上げた。

あたたかな空気をまとった、どこか懐かしさを感じるサウンドに乗せて、“心に浮かぶ誰か”に向けて想いを綴った、手紙のような楽曲に仕上がっているとのことだ。

なおiriは、＜iri 10th Anniversary LIVE “DoT”＞と題されたツアーを6月より開催する。初日となる6月7日の東京・Zepp Haneda公演を皮切りに、ツアーファイナルとなる7月3日の神奈川・KT Zepp Yokohama公演まで、全6会場にて行われる。

◾️＜iri 10th Anniversary LIVE “DoT”＞ 2026年

6月7日（日）Zepp Haneda (TOKYO)

OPEN 17:00/ START 18:00

問い合わせ：クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669 6月12日（金）Zepp Fukuoka

OPEN 18:00 / START 19:00

問い合わせ：キョードー西日本 0570-09-2424 6月14日（日）Zepp Osaka Bayside

OPEN 17:00/ START 18:00

清水音泉 06-6357-3666 6月19日（金）Zepp Nagoya

OPEN 18:00 / START 19:00

問い合わせ：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100 6月28日（日）Zepp Sapporo

OPEN 17:00/ START 18:00

問い合わせ：WESS info@wess.co.jp 7月3日（金）KT Zepp Yokohama

OPEN 18:00 / START 19:00

問い合わせ：クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669 ▼チケット料金

＜前売り＞

1Fスタンディング：\7,500（税込）＋D代

2F指定席：\8,500（税込）＋D代

※電子チケットのみのお取り扱いとなります

※枚数制限一人4枚

※チケット分配可能

※入場整理番号付き

※入場時ドリンク代別途必要

※営利目的の転売禁止

※未就学児入場不可 ▼チケット販売

一般発売日：4月4日（土）

https://www.sma.co.jp/s/sma/music/iri_dot#/