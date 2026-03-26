the telephones、ORANGE RANGEとのコラボ曲「IKITAI DISCO」先行配信スタート＆今夜MV公開
the telephonesが、結成20周年を記念して制作したコラボレーションアルバム『THIS IS A DISCO CALL!!!』のリリースに先駆け、「IKITAI DISCO feat. HIROKI & NAOTO from ORANGE RANGE」を先行配信リリースした。
そして本日20時からは、the telephonesの公式YouTubeチャンネルにてMVをプレミア公開される。the telephonesとORANGE RANGEのHIROKI / NAOTOが宇宙船で“ミラーボール星”を目指すストーリーを、往年のSF映画を彷彿とさせる映像で描いた、ユーモアあふれる作品に仕上がっているという。監督は深津昌和（Factory1994）が務めた。
コラボレーションアルバム『THIS IS A DISCO CALL!!!』は、2026年4月22日に配信リリースされる。HIROKI / NAOTO（ORANGE RANGE）、しのだりょうすけ（トップシークレットマン）、菅原卓郎（9mm Parabellum Bullet）、ROY（THE BAWDIES）、ハヤシヒロユキ（POLYSICS）、アユニ・D（PEDRO）の6組が参加する。
さらに、アニバーサリーイヤーの締めくくりとして、5月31日に東京・Zepp Shinjukuにてワンマンライブ＜SUPER DISCO HITS!!! - 20周年ファイナルだよ、全員集合-＞を開催。コラボアルバム参加アーティストの出演も決定している。
◾️結成20周年コラボレーションアルバム『THIS IS A DISCO CALL!!!』
2026年4月22日（水）リリース
品番：UKDZ-0276
Label：DAIZAWA RECORDS / UK.PROJECT
▼収録曲
01.IKITAI DISCO feat. HIROKI & NAOTO from ORANGE RANGE
02.Jump Jump Jump!!! feat. しのだりょうすけ from トップシークレットマン
03.BIG BANG feat. 菅原卓郎 from 9mm Parabellum Bullet & ROY from THE BAWDIES
04.SAITAMA DANCE MIRROR BALLERS!!! 2
05.TOISU de DISCO feat. ハヤシヒロユキ from POLYSICS
06.My Robot feat. アユニ・D from PEDRO
◾️＜SUPER DISCO HITS!!! - 20周年ファイナルだよ、全員集合 -＞
2026年5月31日（日）
会場：東京・Zepp Shinjuku(TOKYO)
Open 16:00 / Start 17:00
▼スペシャルゲスト
4s4ki
アユニ・D（PEDRO）
イチロック（SPARK!!SOUND!!SHOW!!）
さかしたひかる（ドミコ）
しのだりょうすけ（トップシークレットマン）
菅原卓郎（9mm Parabellum Bullet）
ハヤシヒロユキ（POLYSICS）
HIROKI / NAOTO（ORANGE RANGE）
ROY（THE BAWDIES）
and more…
▼チケット詳細
前売り \4,500（D代別）/ 当日 \5,000（D代別）
関連リンク
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