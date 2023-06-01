Omoinotakeが、新曲「ペトリコール (feat. 小笹大輔)」を本日配信リリースした。

本楽曲は、Omoinotakeと旧知の仲であるOfficial髭男dismのギタリスト・小笹大輔をゲストに迎え、お互いのルーツであるラウドロックやエモを基軸に制作された楽曲だという。バンドとして初めてギタリストを迎えた作品となっており、隣り合って過ごした記憶や情景、時を経たからこそ紡げる関係性への想いを描いているとのことだ。

◆ ◆ ◆

◾️Official髭男dism・小笹大輔 コメント

青春時代の前半を、殆どが雨か曇り空なあの町で一緒に過ごして、

遊び足りないまま先に東京に出て行っちゃった3人と、遊び足りなかった分を取り戻すかのように、あの頃憧れた音楽を自分たちの手でごちゃ混ぜにして遊んでみました。

あまりにも雨ばかり降っているから気を向けもしなかったけど、

暮らす土地が変わってから、毎日嗅いでいたこの匂いが雨の匂いだったんだ。

好きな匂いだなって気付いたりする。

自分の人生って、自分と毎日一緒に居なきゃいけないからつまらないことばかりに感じることもあるけど、見落としてきた中にキラッと光る宝物みたいな時間がある。

それを大事にしていけるように、気付ける自分に立ち戻れるように。そんな1曲です。

◆ ◆ ◆

また、3月15日に開催された日本武道館公演にてサプライズで初披露された本楽曲のライブ映像が、本日20時よりOmoinotakeオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開される。

なおOmoinotakeは、同公演にて2026年秋にメジャー3rdアルバムをリリースすること、さらにそのアルバムを携え、海外3都市を含む全14公演の全国ホールツアーを開催することを発表している。国内公演のツアーチケットは現在オフィシャル先行受付中だ。アルバムの詳細は後日発表予定となっている。

◾️＜Omoinotake ONE MAN TOUR 2026＞ 2026年9月27日（日） 新潟 りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館・劇場

2026年10月3日（土） 宮城 仙台電力ホール

2026年10月9日（金） Hong Kong TIDES

2026年10月11日（日） Taipei Zepp New Taipei

2026年10月17日（土） Seoul Gonggam Centre

2026年10月23日（金） 大阪 NHK大阪ホール

2026年10月25日（日） 福岡 福岡国際会議場メインホール

2026年11月3日（火祝） 愛媛 松山市総合コミュニティセンター・キャメリアホール

2026年11月6日（金） 東京 Shibuya LOVEZ

2026年11月8日（日） 北海道 共済ホール

2026年11月27日（金） 愛知 Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール

2026年11月29日（日） 広島 広島JMSアステールプラザ 大ホール

2026年12月10日（木） 島根 出雲市民会館

2026年12月11日（金） 鳥取 米子市公会堂 ＜チケット＞※国内公演のみ

チケット料金：全席指定（一般）￥7,700（税込）※東京公演のみドリンク代別

全席指定（学割）：￥6,500（税込）※東京公演のみドリンク代別

※3歳以上有料、3歳未満⼊場不可

※学割チケットをご購入の方は、入場時に学生証を確認致します。

（特に高校生、大学生、専門学生の方は、学生証を忘れた場合は、一般料金との差額をいただきます。予めご了承ください。）

※お一人１公演につき4枚まで申込み可 ＜オフィシャル先行受付中＞

【受付期間】〜2026年4月13日（月）23:59

【当落発表】2026年4月18日（土）12:00〜2026年4月21日（火）23:59

申し込み：https://w.pia.jp/t/omoinotake-tour26/

※お一人1公演につき4枚まで申込み可

※先着順ではございません。抽選制となりますので、受付期間内のご都合の良い時間にお申込みください。

※本先行はチケットぴあでの受付となり、お申込者様はチケットぴあ会員登録(無料)が必要です。必ず事前に登録を済ませた上でお申込いただきますようお願い申し上げます。詳しくは申し込みサイトにてご確認ください。 【注意事項】

※開場／開演時間は変更となる場合がございます。

※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

※録画・録画機材（携帯電話）使用禁止

※営利目的の転売禁止 ※海外公演のチケット詳細は後日発表