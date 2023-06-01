ボークスは、プラモデル「IMS 1/100 KOG-AT =デルタ・ベルン 4100=（限定版）」の予約を4月1日から5月6日まで全国のボークスショールーム、秋葉原ホビー天国2、ホビースクエア、ホビー天国オンラインストアにて受け付ける。価格は12,100円。発送は5月より順次行なわれる予定。

「ナイト・オブ・ゴールド・A-T」は、「ファイブスター物語」の主人公であり、光の神でもある天照の帝が率いるA.K.D.のインシグニア（旗騎）モーターヘッド「ザ・ナイト・オブ・ゴールド」がラキシスとともに失われたのち、ラキシスの姉妹であるアトロポスのために、アマテラスの手によって再建造された2番騎。

本製品では、王冠を模した荘厳な装飾が施された頭部や、バスター・ユニットが取り外された腰周りなど、「ザ・ナイト・オブ・ゴールド」との特徴的な差異の再現はもちろん、新技術ABSOMEC（アブソメック：絶対機構）を採用し、誰でも組み立てやすい斬新な可動モデルとして設計されている。

劇中で最も印象的なシーンのひとつとも言える、星団暦4100年、「SR4」と壮絶な一騎打ちを果たしたユーパンドラの駆るゴーズ騎士団仕様にて立体化。頭部に刻印されたゴーズ騎士団の紋章はもちろん、背面マントアーマーや腰周りの外装など、通常の「KOG-AT」と異なる箇所は新規金型で再構築されている。

※ホビー天国オンラインストアでの予約は4月1日（水）12時開始～5月6日終了となります。ご注意ください。

※ご予約受付期間中であっても、上限数に達し次第受付を終了する場合があります。

※予約満了の場合、発売日に販売はございません。

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※発売日は流通により前後する場合があります。

