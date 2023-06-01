前田航基＆前田旺志郎、松竹エンタとの専属契約終了 小学生時代は漫才コンビ「まえだまえだ」で人気博す【報告全文】
俳優の前田航基・前田旺志郎が、3月31日をもって松竹エンタテインメントとの専属契約を終了した。同日、事務所の公式サイトで発表された。
【写真】「お兄さん久々」「揃ってる！」“まえだまえだ”航基＆旺志郎、久々の兄弟ショット ※3・4枚目
2人は子役時代に、お笑いコンビ「まえだまえだ」を結成。小学生の兄弟漫才コンビとして2007年の『M-1グランプリ』に出場し、2011年には是枝裕和監督が手がけた映画『奇跡』でW主演を務めるなど、幅広い活動で話題になった。
■報告全文
前田航基・前田旺志郎の今後の活動に関するご報告
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、弊社所属俳優の前田航基および前田旺志郎は、2026年3月31日をもちまして、株式会社松竹エンタテインメントとの専属契約を終了いたします。
「俳優としてさらなる挑戦をしたい」という両名の意思を尊重し、新たな門出を応援する運びとなりました。長きにわたり支えてくださった皆様に深く感謝申し上げますと共に、今後とも両名への変わらぬご厚情を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
株式会社松竹エンタテインメント
【写真】「お兄さん久々」「揃ってる！」“まえだまえだ”航基＆旺志郎、久々の兄弟ショット ※3・4枚目
2人は子役時代に、お笑いコンビ「まえだまえだ」を結成。小学生の兄弟漫才コンビとして2007年の『M-1グランプリ』に出場し、2011年には是枝裕和監督が手がけた映画『奇跡』でW主演を務めるなど、幅広い活動で話題になった。
■報告全文
前田航基・前田旺志郎の今後の活動に関するご報告
この度、弊社所属俳優の前田航基および前田旺志郎は、2026年3月31日をもちまして、株式会社松竹エンタテインメントとの専属契約を終了いたします。
「俳優としてさらなる挑戦をしたい」という両名の意思を尊重し、新たな門出を応援する運びとなりました。長きにわたり支えてくださった皆様に深く感謝申し上げますと共に、今後とも両名への変わらぬご厚情を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
株式会社松竹エンタテインメント