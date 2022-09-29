タレントの王林（２７）が、３月３１日付で所属事務所「株式会社ボンド」との契約を終了し、退所したことが１日、分かった。同社が公式サイトで発表した。今後は、過去に在籍しその後も業務提携を続けてきた地元・青森の「リンゴミュージック」に復帰し、芸能活動は継続する。

関係者によると、王林は以前から音楽やファッションを中心とした活動を希望しており、今回、契約満了のタイミングで今後の活動について話し合った結果、退所と古巣への復帰が決まったという。

王林は２００７年、青森の女性アイドル「りんご娘」の妹分グループ「アルプスおとめ」に加入。１３年から２２年３月までは「りんご娘」に所属し、リーダーを務めた。１７年にはテレビ朝日系オーディション番組「ラストアイドル」に出場し、２ｎｄユニット「Ｇｏｏｄ Ｔｅａｒｓ」に加入。１８年６月いっぱいで「りんご娘」専任に戻った。

ソロのタレントとしても、独特の感性と印象的な津軽弁で人気を博し、バラエティー番組を中心に活躍。青森愛を公言し、当初は青森市内の自宅から東京へ通って仕事を行っていた。２４年に都内で家を借り始め、２拠点生活をスタートした。

ファッションや音楽への思いが強く、２３年３月には自身のアパレルブランド「Ｗｈａｔ Ｉｓ Ｈｅａｒｔ（わいは）」を設立。同１１月には「Ｏｕｒｉｎ−王林−」名義でシングル「Ｐｌａｙ Ｔｈｅ Ｇａｍｅ／ハイテンション」を発売し、ソロ歌手デビューも果たしていた。