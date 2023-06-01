王林、所属事務所を契約満了で退社 事務所がエールで送り出す【全文】
タレントの王林（27）が、3月31日をもって所属事務所を契約満了により、退社した。所属事務所が公式サイトで発表した。
【写真】「エロカワ」“くっきり” 大胆に美バストをのぞかせた王林
サイトでは「今後、王林は新たなステージで活躍してまいりますが、その歩みをどうか温かく見守っていただけますと幸いです。また、弊社所属タレントへの変わらぬご支援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。ボンドは、これからも王林の活躍を心より応援してまいります。『王林!けっぱれ!!』」と記している。
王林は、1998年4月8日生まれ、青森県出身。小学校3年から「弘前アクターズスクール」に入り、2007年に『アルプスおとめ』、13年に姉妹グループ『りんご娘』の7期メンバーとして加入し、リーダーを務める。22年3月、卒業。22年4月、ソロ活動を開始。ドラマ『ラストマン ―全盲の捜査官―』（23年）、映画『バカ塗りの娘』（23年）などに出演を果たした。23年11月、「ハイテンション / Play The Game」をリリース。俳優、歌手としても活動している。
■報告全文
弊社所属王林との専属契約に関するお知らせ
この度、王林は2026年3月31日をもちまして、契約満了により弊社を退社いたしましたことをご報告申し上げます。
これまで支えてくださった関係者の皆様、そしてファンの皆様に、心より御礼申し上げます。共に歩んでまいりました日々に深く感謝しており、これまで多くの経験と時間を共有できたことは、弊社にとってかけがえのない財産となりました。
今後、王林は新たなステージで活躍してまいりますが、その歩みをどうか温かく見守っていただけますと幸いです。
また、弊社所属タレントへの変わらぬご支援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
ボンドは、これからも王林の活躍を心より応援してまいります。
『王林!けっぱれ!!』
2026年3月31日
株式会社ボンド
【写真】「エロカワ」“くっきり” 大胆に美バストをのぞかせた王林
サイトでは「今後、王林は新たなステージで活躍してまいりますが、その歩みをどうか温かく見守っていただけますと幸いです。また、弊社所属タレントへの変わらぬご支援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。ボンドは、これからも王林の活躍を心より応援してまいります。『王林!けっぱれ!!』」と記している。
■報告全文
弊社所属王林との専属契約に関するお知らせ
この度、王林は2026年3月31日をもちまして、契約満了により弊社を退社いたしましたことをご報告申し上げます。
これまで支えてくださった関係者の皆様、そしてファンの皆様に、心より御礼申し上げます。共に歩んでまいりました日々に深く感謝しており、これまで多くの経験と時間を共有できたことは、弊社にとってかけがえのない財産となりました。
今後、王林は新たなステージで活躍してまいりますが、その歩みをどうか温かく見守っていただけますと幸いです。
また、弊社所属タレントへの変わらぬご支援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
ボンドは、これからも王林の活躍を心より応援してまいります。
『王林!けっぱれ!!』
2026年3月31日
株式会社ボンド