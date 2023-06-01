お笑いコンビ、ニューヨークの嶋佐和也（39）と屋敷裕政（40）が31日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。同期の横澤夏子について語った。

ニューヨークの同期芸人として、横澤夏子、鬼越トマホーク、おかずクラブ、マテンロウ、デニスの名前があがると、MCのハライチ澤部佑が「横澤以外はみんな性格悪そうだね」と話した。

すると嶋佐は「いやいや、横澤が一番悪いっすよ」と答えた。ハライチ岩井勇気が「めっちゃいい子じゃん」と言うと、嶋佐は「全然、全然バケモンっすよ、あいつ」と話し、屋敷が「バケモン。器で言ったらほぼ高市さんと同じぐらいです」と続けた。すると澤部は「国をすべるものの器？」と驚いた。

そして横澤がVTR出演し、ニューヨークと付き合う際の注意点として「意外とリーダーとか幹事とか全然やらなくて、たき付け役って感じです」と言い、「何か怒ってることあるんじゃない？」とたき付けた後はノータッチでただケンカさせると告白。さらに「『夏子も最近あれだろ？言いたいことあるだろう？』って言い出して、たき付けるから私がカナメストーンにブチ切れちゃったりするんですよ。ホントによくない役回り、危ない」と明かした。

VTRを見た屋敷は「たき付けてないです。たき付けてなくても、夏子、勝手に同期にキレたりするんですよ」と訴えると、岩井は「横澤が文句言ってるのあんま聞いたことない」とフォロー。嶋佐は「じゃあ、人選んでる。毎回キレてますよ、会うたびに、誰かしらに」と強調した。

澤部が「『ぽかぽか』の現場ではめちゃくちゃいい」と話すが、屋敷は「だって昔、嶋佐と夏子がコンビニ行って。嶋佐がトイレいって帰ってきたらおばさんとケンカしてたんですよ」と振り返った。嶋佐は「おばあちゃんと…70歳以上のおばあちゃんとバチバチ、ケンカしてましたよ。俺がトイレ行ってるすきに。ヤバくないですか？」と続けた。同じくゲストのカズレーザーが「勝てる相手にしかケンカしない」とコメントし、スタジオに笑いが起こった。