Thrustmaster フライトスティック HOTAS Warthog

AmazonにてThrustmasterのゲーミングデバイスが特別価格で販売されている。期間は4月6日23時59分まで。

対象商品には、ハンドルコントローラー「T128」やフライトスティック「TCA Sidestick X Airbus Edition」、ファーミングジョイスティック「SimTask FarmStick」など、ゲーミングデバイス各種がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【PlayStation公式ライセンス】Thrustmaster ハンドルコントローラー「T128」磁気ペダルセット

本商品は、イマーシブかつ多機能なフォースフィードバックと、Thrustmasterの旧モデル（T150シリーズ）と比較して20%向上したパワーを実現する、ベルトドライブとギアドライブを組み合わせた「HYBRID DRIVE」システムを搭載したハンドルコントローラー。軽量なステアリングホイールは、フォースフィードバックシステムによって伝わる感覚を最大化し、リアルなレース体験を提供する。

4カラーのLEDストリップによって、エンジン回転数をモニターできるうえ、シフトチェンジのタイミングがLEDの点滅で表示されるようになっている。クランプ式のアタッチメントシステムにより、デスクやテーブルにフィットするように調整でき、素早く簡単にセットアップできるようになっている。

同梱の「T2PM」ペダルセットは、特許取得の無接点のマグネティックテクノロジーを採用しているため、精度が持続する。

Thrustmaster ファーミングジョイスティック SimTask FarmStick

本商品は、Thrustmasterのフライトシミュレーションのノウハウをもとに開発された農機や重機の制御用ジョイスティック。H.E.A.R.T（HallEffect AccuRate Technology）磁気センサーを搭載した2軸を含む3方向軸により、フォークリフトやクレーンなどあらゆる農機や建設機械を正確に制御できる。

「Farming Simulator 22」のプラグ・アンド・プレイでは、多機能スティックと33個の動作設定ボタンが自動的に各車両の制御にマッピングされ、指先で簡単にアクセスできる。スティックのデザインは、高性能の最新トラクターや農機具の内装から直接アイデアを得ており、より高度な没入感とリアリズムを実現している。