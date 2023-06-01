赤ちゃんがかかると重症化するおそれもあるRSウイルスについて、妊婦を対象にしたワクチンの定期接種がきょうから始まります。

RSウイルスは、発熱などの風邪のような症状が出る感染症で、特に生後6か月以内に感染した場合に肺炎などを引き起こし、重症化するおそれがあります。

生まれてくる赤ちゃんの重症化を予防するための予防接種は、これまで3万円ほどの自己負担が必要でしたが、きょうから原則無料の「定期接種」となります。

対象は妊娠28週から36週の人で、母親にワクチンを打つことで抗体が赤ちゃんに伝わり、感染や重症化を予防することが期待されます。

厚労省によりますと、赤ちゃんの発症を防ぐ確率は、生後3か月以内で6割程度、生後6か月以内で5割程度とされています。重症化を防ぐことについては、さらに高い確率で効果があるとされています。

妊婦向けのワクチンが定期接種の対象になるのは初めてで、上野厚労大臣は安全性について「日本人を含む臨床試験の結果などを踏まえ、現時点で重大な懸念は認められないと評価されている」と説明しています。