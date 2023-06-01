BABYMETALが、初のデラックスアルバム『METAL FORTH (DELUXE EDITION)』を6月26日に全世界同時リリースする。

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同情報は、本日4月1日“FOX DAY”に、“メタルの神・キツネ様からのお告げ”により2026年の活動予定として発表されたものだ。さらに、すでに発表されているヨーロッパツアーに加え、新たに北米および中南米を巡るワールドツアーの開催を発表した。加えて、新たなアーティスト写真も公開した。

今回発表となったデラックスアルバムは、2025年にリリースされた『METAL FORTH』収録の10曲に加えて、新たなリミックス楽曲やライブ音源を収録した全15曲を収録する。

また、追加収録曲としてMajor Lazerによる「from me to u (Major Lazer Remix)」、同楽曲の編曲でも深く関わったJordan Fishによる「from me to u (Jordan Fish Remix)」を収録。加えて、日本人アーティスト史上初のステージとなったイギリスのO2アリーナ、アメリカのIntuit Dome、そしてツアーファイナルとなったさいたまスーパーアリーナでのライブ音源をそれぞれ1曲ずつ収録する。

フィジカル商品としては、海外にてアナログ盤のリリースも決定。BABYMETALとして初となる、楽曲をテーマにしたアイコン（アニメーション）をあしらったゾートロープ仕様の特別なパッケージとなる。さらに、日本国内ではCD作品『METAL FORTH (Deluxe Japan Edition)』の発売も決定。日本盤の詳細については、後日改めて発表される予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）