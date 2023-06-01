Omoinotakeが、新曲「ペトリコール (feat. 小笹大輔)」を本日4月1日に配信リリースした。

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本楽曲は、Omoinotakeと旧知の仲であるOfficial髭男dismの小笹大輔（Gt）をゲストに迎え、お互いのルーツであるラウドロックやエモを基軸に制作された楽曲。バンドとして初めてギタリストを迎えた作品となっており、隣り合って過ごした記憶や情景、時を経たからこそ紡げる関係性への想いを描いている。

また、3月15日に開催された日本武道館公演にてサプライズで初披露された本楽曲のライブ映像が、本日20時よりOmoinotakeオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開される。

なおOmoinotakeは、同公演にて今秋メジャー3rdアルバムをリリースすること、さらに本アルバムを携え、海外3都市を含む全14公演の全国ホールツアーを開催することを発表している。ツアーチケット（国内公演）は現在オフィシャル先行受付中。アルバムの詳細は後日発表予定だ。各詳細や今後の情報は、OmoinotakeオフィシャルHPやSNSにて確認できる。

（文=リアルサウンド編集部）