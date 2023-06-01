iriが、新曲「力説」を本日4月1日に配信リリースした。

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10周年イヤーを迎える2026年初リリースとなる本楽曲は、あたたかな空気をまとった、どこか懐かしさを感じるサウンドに乗せて、“心に浮かぶ誰か”に向けて想いを綴った、手紙のような一曲に仕上がっている。

また、本楽曲は盟友 TAARをアレンジャーに迎え、iriの弾き語りのアイデアをベースに制作をスタート。ドラムに河村“カースケ”智康、ベースに三浦淳悟（ペトロールズ）、キーボードに村岡夏彦らサポートメンバーを迎え、丁寧にバンドアンサンブルを作り上げた。

なおiriは、10周年記念ツアー『iri 10th Anniversary LIVE “DoT”』を6月から開催。初日となる6月7日のZepp Haneda公演を皮切りに、ツアーファイナルとなる7月3日のKT Zepp Yokohamaまで、全6会場にて行われる。そのほかのiriの情報はオフィシャルHPにて確認できる。

（文=リアルサウンド編集部）