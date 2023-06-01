BTS Jin“ルシードエル”新CM公開！「ぜひお気に⼊りのJinを⾒つけてください」

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BTSのJinが出演する、マンダム「ルシードエル」新CM『アルガンリッチオイルシリーズ』篇が、WEBで公開された。Jinは『アールイーシリーズ』篇に引き続き、新CM『アルガンリッチオイルシリーズ』篇に出演。なお、CMの地上波での放送開始日は4月23日となる。Jinオリジナルアイテムが当たるキャンペーンもスタート。

■ルシードエル『アルガンリッチオイルシリーズ』篇ストーリー

CMが始まると、お風呂上がりのようなリラックスした装いで気持ちよさそうにドライヤーをかけるJinが登場。ここからはポップな音楽に乗せ、Jinが画面をまるで鏡のように使い、身支度をする様子が映し出されていく。

次に現れたのはパジャマ姿のJin。寝起きのようなトロンとした表情で、歯磨きをしながら、髪型を考えている。続くシーンでは、ピンクのカーディガンを羽織ったJinが登場し、ゴキゲンな様子で毛先にオイルを揉みこんでいく。髪型がうまく決まり、ワクワクしているような笑顔を見せたかと思うと、その後は一転、茶色のニットに眼鏡をかけたJinが登場。眼鏡を上げ下げする仕草や、少年のような表情は、あどけなさと知性を兼ね備えるJinならではのシーンに。

最後は、ツヤのある黒髪にライダースジャケットを羽織り、ネクタイを締めたJinが登場。「アルガンリッチオイルシリーズ」というJinのセリフが流れると、洗練されたスタイリッシュな雰囲気を纏い、画面越しの視聴者へ投げキッス。「アルガンリッチオイルシリーズ」の髪質や好みの仕上がりに合わせて選べるという特長が、Jinの変幻自在な演技力によってポップに表現されている。

■ラストカットで飛び出したJinの投げキッス

Jinは持ち前の集中力と適応力で早着替えをこなし、撮影は驚くほどスピーディーに進行。ピンクのカーディガンを着用し、ヘアオイルを毛先に揉みこむシーンでは、Jinの徹底した表現へのこだわりが垣間見える瞬間も。片手でオイルを揉みこんでみたり、髪を左右に振ってニュアンスを出してみたりと、自ら様々なバリエーションを試し、“より魅力的な表情を見せたい” “一つひとつの動きにこだわりたい”という、表現への情熱が強く感じられるカットの連続となった。

ラストカットでは、カメラに向かってクールなポーズを決めるJinに対し、スタッフから「最後に、自由にポーズをお願いします」というリクエストが。一瞬驚いて、はにかんだような表情を見せたJinだったが、次の瞬間、カメラに向かってなんと投げキッスを披露。現場のスタッフからは思わず歓声が上がり、クールな表情から一転、チャーミングない一面を見せたJinだった。

■BTS Jin コメント