太陽ホールディングス <4626> [東証Ｐ] が3月31日大引け後(23:55)に配当修正を発表。TOBに伴い、従来72.5円としていた26年3月期の下期配当を見送る方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けに関して、現時点における当社の意見として、本公開買付けが開始された場合には、本公開買付けに対して賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して買付けに応募するか否かについては当社の株主の皆様のご判断に委ねる旨を決議いたしました。上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付けを含む当社株式を非公開化することを目的とした一連の取引を経て、当社株式を非公開化することを企図していること、及び当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。詳細については、当社意見表明プレスリリースをご参照ください。当社は、現金による株主の皆様への利益還元を最重要政策の一つと位置付けており、継続的かつ安定的に高水準の利益還元を実施する基本方針に基づき、「DOEを長期経営構想の目標指標とし、連結決算を基準にDOE５％以上を維持すること」、「ROE改善に向け連結総還元性向100％を目安とした株主還元を実施すること（少なくとも2028年3月期まで）」を目標としてまいりました。しかしながら、公開買付者によれば、本公開買付けにおける買付け等の価格は、2026年3月31日を基準日とする剰余金の配当が行われないことを前提として決定されたことを踏まえ、当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けが成立することを条件に、2026年3月期の配当予想を修正し、2026年3月期の期末配当を行わないことを決議いたしました。なお、上記取締役会決議は本公開買付けが開始されることを前提としたものであり、かかる前提と異なる状況が生じた場合には、改めて配当予想の修正を実施する可能性があります。

