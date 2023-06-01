日経225先物：1日0時＝490円高、5万1690円
1日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比490円高の5万1690円と急騰。日経平均株価の現物終値5万1063.72円に対しては626.28円高。出来高は1万30枚となっている。
TOPIX先物期近は3533ポイントと前日比31ポイント高、TOPIXの現物終値比は35.14ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51690 +490 10030
日経225mini 51690 +495 196856
TOPIX先物 3533 +31 15762
JPX日経400先物 32180 +465 160
グロース指数先物 678 +8 1047
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3533ポイントと前日比31ポイント高、TOPIXの現物終値比は35.14ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51690 +490 10030
日経225mini 51690 +495 196856
TOPIX先物 3533 +31 15762
JPX日経400先物 32180 +465 160
グロース指数先物 678 +8 1047
東証REIT指数先物 売買不成立
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