　1日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比490円高の5万1690円と急騰。日経平均株価の現物終値5万1063.72円に対しては626.28円高。出来高は1万30枚となっている。

　TOPIX先物期近は3533ポイントと前日比31ポイント高、TOPIXの現物終値比は35.14ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51690　　　　　+490　　　 10030
日経225mini 　　　　　　 51690　　　　　+495　　　196856
TOPIX先物 　　　　　　　　3533　　　　　 +31　　　 15762
JPX日経400先物　　　　　 32180　　　　　+465　　　　 160
グロース指数先物　　　　　 678　　　　　　+8　　　　1047
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース