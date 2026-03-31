兄弟お笑いコンビ「まえだまえだ」の前田航基（27）と前田旺志郎（25）が、所属の松竹エンタテインメントを退社することが分かった。31日に同社のサイトで発表された。

サイトでは「この度、弊社所属俳優の前田航基および前田旺志郎は、2026年3月31日をもちまして、株式会社松竹エンタテインメントとの専属契約を終了いたします」と発表。

続けて「“俳優としてさらなる挑戦をしたい”という両名の意思を尊重し、新たな門出を応援する運びとなりました。長きにわたり支えてくださった皆様に深く感謝申し上げますと共に、今後とも両名への変わらぬご厚情を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と伝えた。

2人は小学生だった2007年にコンビを結成。日本テレビ系「エンタの神様」、フジテレビ系「爆笑レッドカーペット」などに出演し人気に。同年の「M―1グランプリ」では、史上最年少で準決勝進出を果たした。

また、映画やドラマへの出演も多く、2011年の映画「奇跡」では兄弟で主演し高評価を得た。2012年のNHK大河ドラマ「平清盛」では、弟の旺志郎が幼少時代の平清盛役を務めた。近年は、それぞれが俳優として活動している。