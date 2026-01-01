2026年4月のサービス終了タイトルは13本。今月はアクアプラスによる和風ファンタジー「うたわれるもの」シリーズのスマホ向けタイトル「うたわれるもの ロストフラグ」、ネットマーブルによるシネマティックRPG「セブンナイツ」の続編にあたる「セブンナイツ2」などがサービス終了に。

そのほか、「エイリアンのたまご」、「ゴエティアクロス」といった長期運営タイトルも惜しまれつつも終了となる。

本稿ではピックアップタイトルのサービス終了までの特別な施策や、有償通貨の払い戻し受付情報などを紹介。遊び残しのないように最後までしっかりと楽しんでいただきたい。

2026年4月サービス終了予定のゲームタイトル一覧

サービス終了タイトルピックアップ紹介

うたわれるもの ロストフラグ

タイトル名 メーカー サービス開始日 サービス終了予定日 Moomin Move Tribered 2023年10月18日 2026年4月1日 アルケミストガーデン IGG 2022年6月15日 2026年4月6日 honeybee talk アリスマティック、ソアラボAI研究所 2025年4月16日 2026年4月8日 エイリアンのたまご パオン・ディーピー 2016年11月22日 2026年4月13日 BLEACH Soul Puzzle KLab 2024年9月24日 2026年4月14日 セブンナイツ2 ネットマーブル 2021年11月10日 2026年4月15日 ウゴウゴーゴー：石器時代の冒険家 Shiyue Network 2025年9月4日 2026年4月21日 OZ Re:write DRIMAGE JAPAN 2025年8月19日 2026年4月21日 神魔狩りのツクヨミ コロプラ 2025年5月7日 2026年4月22日 うたわれるもの ロストフラグ アクアプラス 2019年11月26日 2026年4月23日 異世界∞異世界 コロプラ 2025年1月27日 2026年4月27日 ゴエティアクロス アピリッツ 2018年9月27日 2026年4月30日 ゴゴゴゴーストランド | ドズル社ランドを取り戻せ！ Plott 2025年4月10日 2026年4月末

2026年4月23日14時 サービス終了

メーカー：アクアプラス

基本プレイ：無料（アイテム課金制）

うたわれるもの ロストフラグ

本作は、和風ファンタジー「うたわれるもの」シリーズ初のスマホ向けタイトル。記憶を失った主人公「アクタ」と謎の少女「ミナギ」を中心に、過去作のキャラクターたちが時空を超えて集結。原作スタッフによる重厚なメインシナリオが特徴となっている。

戦略性の高い横スクロール・オートバトルも魅力。戦闘は基本オートで進むが、タイミング良くタップすることで追加効果が発動するキャラクター固有の必殺技、配置や属性の見極めといった要素が勝敗を分ける。

【『うたわれるもの ロストフラグ』1.5周年CM「アニメーション フルバージョン」】

2026年2月24日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2026年4月23日14時となることが明かされた。2019年11月26日のサービス開始から約6年5カ月での終了となる。

メインストーリーについては完結。サービス終了までの期間、ログインボーナスや特別なガチャなど、これまでの感謝を込めたゲーム内イベントが開催される。

なお、未使用の有償通貨については払い戻しが行なわれる予定で、詳細については公式サイトのお知らせなどから確認できる。

□【重要】サービス終了のお知らせ

□Google Play「うたわれるもの ロストフラグ」のページ

□App Store「うたわれるもの ロストフラグ」のページ

セブンナイツ2

2026年4月15日11時 サービス終了

メーカー：ネットマーブル

基本プレイ：無料（アイテム課金制）

セブンナイツ2

本作は「セブンナイツ」の続編となるスマホおよびPC向けシネマティックRPG。前作「セブンナイツ」から20年後の世界を描いた物語が展開され、美麗なグラフィック、映画のような演出が大きな特徴となっている。

戦闘システムはリアルタイムで進行する「シネマティック・タクティカル・バトル」が採用され、敵の強力な攻撃を「集結」ボタンで一斉に回避したり、特定のスキルで相殺したりと、アクション性の高い戦略が魅力。最大8人で挑む「レイド」、他プレーヤーとの対人戦など、遊びの幅が広いコンテンツも用意されている。

【[セブンナイツ2] 再び始まる壮大なストーリー！】

2026年1月13日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2026年4月15日11時となることが明かされた。2021年11月10日のサービス開始から約4年5カ月での終了となる。

サービス終了に向け、最後まで物語と育成を楽しめるようゲーム内では「フィナーレ施策」が実施中。神話キャラの全開放、育成コストの撤廃・緩和、フィナーレ特別ショップの開設などが行なわれている。

なお、サービス終了時点での未使用の「有償ルビー」および「有償トパーズ」については払い戻し手続きが行なわれる予定。払い戻しの受付期間は4月15日17時から7月15日17時までとなる。

□ ＜セブンナイツ2＞サービス終了のご案内

□ Google Play「セブンナイツ2」のページ

□App Store「セブンナイツ2」のページ

エイリアンのたまご

2026年4月13日15時 サービス終了

メーカー：パオン・ディーピー

基本プレイ：無料（アイテム課金制）

エイリアンのたまご

本作は、自分のエイリアンと、他プレーヤーのエイリアンを「交配」させて新しい「たまご」を作っていくオートバトル育成RPG。GPSや加速度センサーを活用し、近くにいるプレーヤーと一緒にスマホを振ることで交配ができる「ふるふる交配」といったユニークなシステムが大きな特徴となっている。

親が持つスキルやステータスの一部は子に引き継がれるため、交配を繰り返すことで自分だけの最強エイリアンを作り出せる。ゲームの攻略は火・水・木の属性相性を考えたパーティ編成が鍵となるが、バトルは基本オートで進行するため、育成や配合の戦略に集中できるのも嬉しいポイント。スキマ時間などに楽しめるスマホ向けなゲーム性となっている。

【【エイリアンのたまご】サービス終了のお知らせ】

2026年2月12日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2026年4月13日15時となることが明かされた。2016年11月22日のサービス開始から約9年5カ月での終了となる。

サービス終了告知以降、4月13日のフィナーレに向け、全プレーヤーがこれまでの集大成を楽しめるよう「超豪華な緩和・記念施策」が実施中。全エイリアンの入手チャンスがあるほか、育成スピードの爆速化、交配の待ち時間短縮といった施策が用意されている。

なお、未使用の有償通貨についてはサービス終了より払い戻し受付が開始される予定。払い戻し申請期間は4月14日18時から7月14日17時59分までとなる。詳細については公式サイトやゲーム内のお知らせより確認してほしい。

□※【重要】※『エイリアンのたまご』サービス終了のお知らせ

□Google Play「エイリアンのたまご」のページ

□App Store「エイリアンのたまご」のページ

ゴエティアクロス

2026年4月30日13時 サービス終了

メーカー：アピリッツ

基本プレイ：無料（アイテム課金制）

ゴエティアクロス

本作は、アピリッツが運営するスマホ向けマルチプレイRPG。滅びゆく世界を舞台に、魔神たちを育成して天界の使者と戦うダークファンタジーを楽しめる。

4体×3パーティの計12体で挑む戦略性の高いバトルが特徴。他のプレーヤーとリアルタイムで協力し、強力な守護者と戦う「総力戦」のほか、お気に入りの魔神を部屋に配置し、家具をレイアウトして触れ合える箱庭要素など、多彩なコンテンツも魅力となっている。

【『ゴエティアクロス』公式プロモーションムービー】

2026年2月26日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2026年4月30日13時となることが明かされた。2018年9月27日のサービス開始から約7年7カ月での終了となる。

メインストーリーについては最終章の配信で完結。全シナリオの閲覧緩和、大量のジェムプレゼント、魔神入手・育成の大幅緩和など、グランドフィナーレに向けた様々な施策が用意されている。

なお、未使用の有償通貨については4月30日13時より払い戻し受付が開始される予定。受付期間は7月30日13時までとなっており、詳細については公式サイトのお知らせなどを確認してほしい。

□『ゴエティアクロス』サービス終了のお知らせ

□Google Play「ゴエティアクロス」のページ

□App Store「ゴエティアクロス」のページ

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