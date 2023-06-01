山下智久、ピンクのランウェイを颯爽と歩く ヘアケアブランドのCMに登場
歌手で俳優の山下智久が出演するヘアケアブランドStraine（ストレイン）新CM「なりたい髪に、まっすぐ」篇と「ビフォーアフター／ストレート→アレンジ」篇が、4月1日から公開される。これに合わせてメイキングやインタビューも届いた。
【動画】撮影に真摯に向き合う山下智久
「なりたい髪に、まっすぐ」篇は、山下がまっすぐに伸びるピンクのランウェイを歩き出すシーンから始まる。空中に浮かぶStraineのボトルを山下がキャッチすると、ストレートヘアから思い通りのヘアスタイルに変わるシーンが展開。ブランドメッセージ『なりたい髪に、まっすぐ』の世界観を表現し、髪のベースをストレートに整えることで、ストレートヘアやヘアアレンジを思い通りに楽しめる魅力を描く。また、山下が軽やかに髪をかき上げながら、まっすぐ見つめる印象的なカットも見どころのひとつ。
「ビフォーアフター／ストレート→アレンジ」篇では、髪のベースを整えることで、なりたい髪型へ自在にアレンジできる様子を表現。テンポのよい音楽とリズミカルな映像演出にのせて、うねりや広がりのない整ったストレートヘアから、多彩なアレンジスタイルへと変化していく姿を映し出す。ストレートヘアの山下が濡れ髪のダンディなヘアスタイルへと変身するシーンのほか、巻き髪のワンホンヘアや軽やかなレイヤーボブへとスタイルチェンジする女性も登場。
CM撮影のメイキングも同時公開された。ピンクのランウェイがまっすぐ伸びるスタジオに、山下がグレーのセットアップで登場。ランウェイを颯爽と歩くシーンでは、監督やカメラマンと立ち止まる位置やタイミングを念入りに打ち合わせ。山下が撮影に向き合う真摯な姿が収められている。
【山下智久インタビュー】
――前回のCM出演で大きな反響がありましたが、いかがでしたか？
バス（の広告）の写真が送られてきました。六本木ヒルズにポスターを出していただいたり、僕自身もありがたいなと思いながら、シャンプーを愛用させていただいています。
――本日のCM撮影はいかがでしたか？
「（ストレートヘアケアブランド）Straine」のCMということで、まっすぐ伸びたストレートの道というのがすごく印象的だったのですが、僕自身もまっすぐ演じさせていただきました。ランウェイを歩いているような気持で、気持ちよく歩かせていただきました。
――新しいStraineを使用された感想を教えてください
まとまりがいいので、いろいろな髪の悩みがある方もたくさんいらっしゃると思いますが、悩みもサポート・ヘルプしてくれるような商品になっていると思います。香りもこだわられていると思いますが、1日の始まりでもいいですし、終わりでもいいですし、スイッチになるような香りがするなと思いました。男性でも女性でも使えるユニセックスな香りで、どこか優しさもあったりするので、どちらも分け隔てなく使える香りになっていました。さわやか系と、柑橘系のさっぱりした香りで、リラックスできるのかなと思いました。
――山下さんは、普通〜太い髪用の［BASIC （ベーシック）］と、細い髪用の［SOFT （ソフト）］、どちらを使用したいですか？
僕は（髪が）細めなので、ピンクかなと思います。
【動画】撮影に真摯に向き合う山下智久
「なりたい髪に、まっすぐ」篇は、山下がまっすぐに伸びるピンクのランウェイを歩き出すシーンから始まる。空中に浮かぶStraineのボトルを山下がキャッチすると、ストレートヘアから思い通りのヘアスタイルに変わるシーンが展開。ブランドメッセージ『なりたい髪に、まっすぐ』の世界観を表現し、髪のベースをストレートに整えることで、ストレートヘアやヘアアレンジを思い通りに楽しめる魅力を描く。また、山下が軽やかに髪をかき上げながら、まっすぐ見つめる印象的なカットも見どころのひとつ。
CM撮影のメイキングも同時公開された。ピンクのランウェイがまっすぐ伸びるスタジオに、山下がグレーのセットアップで登場。ランウェイを颯爽と歩くシーンでは、監督やカメラマンと立ち止まる位置やタイミングを念入りに打ち合わせ。山下が撮影に向き合う真摯な姿が収められている。
【山下智久インタビュー】
――前回のCM出演で大きな反響がありましたが、いかがでしたか？
バス（の広告）の写真が送られてきました。六本木ヒルズにポスターを出していただいたり、僕自身もありがたいなと思いながら、シャンプーを愛用させていただいています。
――本日のCM撮影はいかがでしたか？
「（ストレートヘアケアブランド）Straine」のCMということで、まっすぐ伸びたストレートの道というのがすごく印象的だったのですが、僕自身もまっすぐ演じさせていただきました。ランウェイを歩いているような気持で、気持ちよく歩かせていただきました。
――新しいStraineを使用された感想を教えてください
まとまりがいいので、いろいろな髪の悩みがある方もたくさんいらっしゃると思いますが、悩みもサポート・ヘルプしてくれるような商品になっていると思います。香りもこだわられていると思いますが、1日の始まりでもいいですし、終わりでもいいですし、スイッチになるような香りがするなと思いました。男性でも女性でも使えるユニセックスな香りで、どこか優しさもあったりするので、どちらも分け隔てなく使える香りになっていました。さわやか系と、柑橘系のさっぱりした香りで、リラックスできるのかなと思いました。
――山下さんは、普通〜太い髪用の［BASIC （ベーシック）］と、細い髪用の［SOFT （ソフト）］、どちらを使用したいですか？
僕は（髪が）細めなので、ピンクかなと思います。