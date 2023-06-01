『鎧真伝サムライトルーパー』前代未聞の事件をオマージュ 最終話放送後にお詫び映像を放送
3月24日に放送されたテレビアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』第1クール最終第12話が、3月31日にTOKYO MXのみで再放送。放送後、1988年に『鎧伝サムライトルーパー』で起きたハプニングの際流れたテロップをオマージュした映像が放映された。
【動画】『鎧真伝サムライトルーパー』前代未聞の事件をオマージュしたCM
『鎧真伝サムライトルーパー』は、1988年4月〜1989年3月に放送された『鎧伝サムライトルーパー』シリーズの正統続編。1988年9月3日、1週間前に放映済みの『鎧伝サムライトルーパー』第17話「明かされた鎧伝」が、誤って再度放映された前代未聞の事件…当時、これが新聞に掲載されるなどして話題となった。
この事件を「エイプリルフール」企画として『鎧真伝サムライトルーパー』が再現。3月24日に第12話が放送されたが、放送後にアニメ公式SNSにて「なぜか来週もTOKYO MXのみで第12話再放送！」と告知。視聴者からは「まさかアレをやるのか！」「これは見るしかない！」とコメントが寄せられていた。
そして3月31日、再び放送し、放送後に過去のお詫び映像をオマージュしたCMが放映。映像には、「放送ずみの作品を、わざと放送してしまいました。これからも、どうか、応援してください。」の文字が映された。
【動画】『鎧真伝サムライトルーパー』前代未聞の事件をオマージュしたCM
『鎧真伝サムライトルーパー』は、1988年4月〜1989年3月に放送された『鎧伝サムライトルーパー』シリーズの正統続編。1988年9月3日、1週間前に放映済みの『鎧伝サムライトルーパー』第17話「明かされた鎧伝」が、誤って再度放映された前代未聞の事件…当時、これが新聞に掲載されるなどして話題となった。
そして3月31日、再び放送し、放送後に過去のお詫び映像をオマージュしたCMが放映。映像には、「放送ずみの作品を、わざと放送してしまいました。これからも、どうか、応援してください。」の文字が映された。
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