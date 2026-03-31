マリメッコ新コレクション登場♡遊び心あふれる春夏スタイル

北欧らしい華やかなデザインで人気のマリメッコから、春夏コレクションが登場♡定番スタイルを新たな視点で再構築したアイテムは、遊び心と洗練されたデザインが魅力です。軽やかなシルエットと印象的なプリントで、季節のコーディネートを一気にアップデート。今季注目の新作をチェックしてみてください♪

定番を再構築した新デザイン



今回のコレクションは、長年愛されてきたスタイルを大胆にアレンジしたのが特徴。1960年代の象徴的なマリミニドレスを再解釈し、セットアップのように楽しめるデザインに仕上げています。

さらに花柄の配色を変えることで、まるでレモン畑のような新しい表現を生み出し、ブランドらしい遊び心を感じられます。

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春夏らしい軽やかなスタイリング



ミニとマキシのバランス、レイヤードによる軽やかさ、花柄とストライプの組み合わせなど、さまざまなスタイルが楽しめるのも魅力。

ワンピースやブラウス、パンツなど、日常に取り入れやすいアイテムが揃い、コーディネートの幅が広がります。

注目アイテムラインナップ



Lemmittyワンピース85,800円、ブラウス41,800円。

Helviワンピース50,600円、Tシャツ27,500円。

Unikkoシリーズはワンピース40,700円～99,000円。

ニットワンピース63,800円、カーディガン52,800円。

ブラウス52,800円～58,300円。

パンツ58,300円など幅広く展開。

フィンランド・アジア限定ワンピースは41,800円です。

春夏コーデをもっと楽しく♡



マリメッコの新作コレクションは、日常に彩りと楽しさをプラスしてくれるアイテムばかり♡シンプルなコーデに取り入れるだけで、ぐっとおしゃれな印象に仕上がります。

自分らしいスタイルを楽しみながら、春夏のファッションを思いきり満喫してみてくださいね♪