日本時間２３時に発表になった３月の米消費者信頼感指数が予想外に上昇したことから、為替市場はややドル高の反応を見せている。



類似指標のミシガン大消費者信頼感指数が低下していたことから米消費者信頼感指数も低下が見込まれていた。事業活動や労働市場の見通しにも予想外に改善が見られていた。ただ、中東紛争で今後ガソリン価格上昇など、今後の物価上昇圧力への懸念をさらに強める可能性があり、今回のデータは未知数の部分も多い。



ドル円も発表直後は若干の買いの反応も見られていたが、すぐに発表前の水準に戻している。



USD/JPY 159.12 EUR/USD 1.1528 GBP/USD 1.3251



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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