日本テレビ系にて毎週火曜よる10時〜放送 世の中のちょっとした疑問や謎を勝手に検証し、新知識＆新情報をおもしろおかしく解き明かす新型バラエティ「X秒後の新世界」。

レギュラー陣は、せいや（霜降り明星）、藤井貴彦、ヒコロヒー。3月31日（火）の2時間スペシャルでは、スタジオゲストに戸塚純貴、村重杏奈、YOU、ゆうちゃみを迎えた。

当記事では、3月31日（火）の放送内容を振り返り！TVer＆Huluでは見逃し配信中。

■元プロ野球選手を相手に、守備が何人いれば完全試合を達成できるのか？

野球で1人のランナーも出さず9回をのべ27人の打者で終える完全試合。92年の歴史を誇る日本プロ野球界でも達成した投手は16人だけ、最近では2022年に佐々木朗希投手が達成した偉業だ。では、アマチュア選手がプロ選手を相手に完全試合をするには、守備を何人まで増やせばいいのか？

この検証に参加した芸能界最強のアマチュア選手のチームには、高校時代に松坂大輔氏と甲子園で死闘を繰り広げた上重聡、元高校球児の関口メンディー、野球のショート動画で大バズりしたナチョス。のにしむらと、同じく野球経験豊富な相方のサブロー。さらに、守備要員として40人以上のアマチュア選手が集まった。

対する元プロ選手のチームには、元東北楽天ゴールデンイーグルスの銀次氏と内田靖人氏、元阪神タイガースの今成亮太氏が参加。

アマチュア投手を相手に3人の元プロ選手が順番に打席に立ち、9回まで27回の打席で元プロ選手が抑えられたらアマチュアチームの完全試合成功。1人でも出塁したら、その時点で完全試合失敗となりゲームセットというルール。

第1試合、アマチュアチームは上重が先発投手で8人の野手という通常通りの人数で対戦する。序盤から上重の見事な投球に加え、慣れない軟式球を使用しているために元プロ選手が苦戦。しかし3回、ショートゴロからの送球エラーで出塁を許してゲームセット。守る野手にも、大きなプレッシャーがかかる。

第3試合、アマチュアは投手がメンディーに交代、19人の守備で打たせて取る作戦に。打球が飛ぶと「誰かいる！」と声を掛け合って守るアマチュア守備陣に、戸塚は「野球で聞いたことない掛け声」と驚く。しかしアマチュアの健闘もむなしく、2回で内田がレフトフェンス直撃のヒットを飛ばしてゲームセット。

第9試合、守備はついに41人でピッチャーはサブロー。さすがの元プロも「どこに打っても空いている場所がない」と困惑する。守備でファインプレーが飛び出し盛り上がるアマチュアチーム。ついに9回2アウト、あと1人まで追い詰められる元プロチーム。

しかし、ここまで好投を続けてきたサブローがプレッシャーから乱れ始める。最後のバッターの内田を相手にカウントは3-2とスリリングな展開に、「WBCより声が出た」というせいやをはじめスタジオメンバーも大興奮！緊張で顔面蒼白のサブローが投げた勝負の1球は、キャッチャーも止められない大暴投でフォアボールに。最後の最後で完全試合失敗となり、ガックリのアマチュアチーム…。

タイムリミットが迫り、最終試合。アマチュアチームは87人の野手でグラウンドを埋め尽くすものの、6回に今成にヒットを打たれてしまう。

「87人の守備でもプロ相手に完全試合はできない」という検証結果となった。

■プリンセス天功埋蔵金探しプロジェクト第3弾は新展開！

プリンセス天功埋蔵金探しプロジェクト第3弾では、前回手に入れたヒントから新たな展開が。番組は、天功から埋蔵金の在りかを示すヒントを受け取った元モーニング娘。の尾形春水の協力を得た。そのヒントとは、青いライオンのイラストが描かれたぬいぐるみ。ライオンのお腹の部分には“くれよんきんぐ”という文字が書かれている。

写真から場所を特定するジオゲッサープレイヤーのステフィン＆カイは、ぬいぐるみを分析して埋蔵金の在りかを解読しようと試みるものの難航。スタジオでも、戸塚が「くれよんは904？」と推理すると、ヒコロヒーが「それは市外局番かも」と考察を深める。

スタッフが、くれよんきんぐ＝王様クレヨンと読み替えてネット検索すると、群馬県桐生市にある王様クレィヨン商会という会社が見つかった。尾形にそのことを報告すると、彼女も王様クレィヨン商会にたどり着いていた。さらに、天功に直接王様クレィヨン商会の話をすると「行ってみた方がいいと思う」と言われたという。

確信を持った番組スタッフは群馬県桐生市に向かい、王様クレィヨン商会を直撃取材。社長に埋蔵金や天功との関係を尋ねると、まったく関係がないと全否定される。周辺の住人にも聞き込み調査を続けるものの空振りに終わった。

これで手詰まり!? と思いきや、新情報が発表される。スタッフは山梨県にある天功ゆかりの寺社仏閣と接触中で、まだ世に出ていない新たなヒント写真を入手していた。今後の埋蔵金プロジェクトにも乞うご期待！

■番組概要

放送日時：毎週火曜よる10時

出演者：

＜レギュラー＞

せいや（霜降り明星）・藤井貴彦・ヒコロヒー

■公式HP：https://www.ntv.co.jp/xbyougo/

■公式X：@maruafter_ntv

■公式TikTok：@maruafter_ntv

■公式ハッシュタグ：#X秒後の新世界